Monden Divorțul anului în showbiz. Un cântăreț celebru se desparte de soția sa după 20 de ani







Radu Ille este, fără îndoială, unul dintre cei mai carismatici și apreciați artiști din industria de divertisment, dar în ultima vreme, el a fost mai puțin prezent în spațiul public și nu doar din cauza divorțului.

Radu Ille divorțează de Nina

Radu Ille, în prezent în vârstă de 54 de ani, împreună cu Nina, mama celor doi copii ai săi, o fetiță de 10 ani, Eli Maria, și un băiat de 19 ani, Răducu, au inițiat procedurile de divorț la Judecătoria Râmnicu Sărat în luna noiembrie. Cei doi soți par să fi ajuns la un acord reciproc pentru a încheia căsătoria, solicitările fiind făcute de ambele părți, potrivit Antena Stars.

După ce zvonurile despre despărțire au început să circule încă din 2009, când Nina, soția sa, a plecat în America împreună cu fiul lor, se pare că situația între ei este acum bine definită. Artistul și soția sa au decis să divorțeze după două decenii de căsnicie.

Radu Ille divorțează de Nina. Sursa foto: Facebook

Radu Ille nu face o tragedie din asta și dezinvolt, așa cum îl știe lumea, a spus că pregătește o surpriză: „Deci, de patru săptămâni eu nu am mai postat nimic. Pregătesc un proiect fain. Prima piesă la care lucrez este ceva fain, e ceva de suflet. Sunt trăirile mele acolo, de ceva vreme. De mult. Te rog să mă crezi că sunt un om care are o credință în Dumnezeu pe care nu mi-a dat-o nimeni și nu mi-o poate lua nimeni. Așa sunt eu. Am o mare, mare credință”.

Sursa foto: Facebook.

Artistul are numai cuvinte de frumoase despre Ninuța lui

Radu Ille și-a exprimat sentimentele pentru soția sa și pentru cei doi copii pe care îi are cu Nina, dezvăluind cât de mult a visat să aibă o familie.

Cântărețul nu ascunde faptul că și-a dorit cu ardoare o familie și spunea atunci „Nici nu știi ce-am avut în sufletul meu, când vedeam familii cu prunci. Măi și mi-a venit, cam târzior, așa e. Dar mi-a venit rândul la o familie. Am întâlnit-o pe Ninuța. E adevărat că nu a fost ușor, dar uite că am ajuns cumva. Că am vrut să mă însor la 13 ani prima dată”.