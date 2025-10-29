Racla cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou va fi adusă la Catedrala Națională. Ora la care pelerinii vor avea acces

Racla cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, va fi adusă miercuri, la ora 18.30, la Catedrala Națională, unde va fi așezată în Sfântul Altar pentru închinare, potrivit Biroului de Presă al Patriarhiei Române.

„Racla cu Sfintele Moaşte ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou va rămâne aici până la încheierea perioadei de închinare şi trecere a pelerinilor prin Sfântul Altar al Catedralei Naţionale, respectiv ziua de miercuri, 5 noiembrie, ora 24:00, urmând ca, ulterior, să fie readusă la Catedrala Patriarhală cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, de pe colina Patriarhiei”, a transmis Patriarhia Română.

Sursa menționată anterior a mai anunțat că programul de închinare în Sfântul Altar al Catedralei Naționale va fi prelungit, inclusiv pe timpul nopții, până miercuri, 5 noiembrie, la ora 24:00.

Sfântul Dimitrie cel Nou s-a născut în secolul al XIII-lea, în timpul împăraților vlaho-bulgari Petru și Asan, într-un sat de pe malul bulgăresc al Dunării, numit Basarabov, aflat lângă actualul oraș Ruse din Bulgaria. Provenea dintr-o familie modestă, dar credincioasă, și a ales încă din tinerețe viața smereniei și a rugăciunii. A trăit ca pustnic într-o peșteră din apropierea satului natal, dedicându-și viața postului și rugăciunii neîntrerupte.

Despre viața Sfântului Dimitrie cel Nou nu există multe informații, însă se știe că a devenit călugăr la o mănăstire aflată într-o peșteră, aproape de satul său natal. Potrivit scrierilor vechi, simțindu-și apropierea sfârșitului, și-a așezat trupul între două lespezi de piatră, în albia râului Lom, unde a rămas ascuns vreme de secole.

În jurul anului 1685, trupul său a fost descoperit în chip miraculos, după ce o fetiță bolnavă ar fi avut o vedenie care i-a condus pe localnici la locul respectiv.

Între anii 1768 și 1774, în timpul războiului ruso-turc, generalul rus Petru Saltîkov a vrut să ducă moaștele Sfântului Dimitrie în Rusia. Mitropolitul Grigorie al II-lea al Țării Românești a intervenit însă, iar moaștele au fost aduse la București pentru a fi protejate de distrugerile războiului. De atunci, se află la Catedrala Patriarhală, devenind un simbol al credinței și speranței pentru locuitorii Capitalei.

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou a fost proclamat Ocrotitor al Bucureștilor în anul 1792, în timpul păstoririi Mitropolitului Filaret al II-lea. În semn de recunoaștere a cinstirii sale, Patriarhul Justinian Marina a propus Sfântului Sinod generalizarea cultului său în Biserica Ortodoxă Română, iar în 1955 Sfântul Dimitrie cel Nou a fost canonizat oficial.