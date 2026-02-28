International

Rachetele Flamingo au lovit Rusia. Zelenski a confirmat atacul

Rachetele Flamingo au lovit Rusia. Zelenski a confirmat ataculRacheta Flamingo / sursa foto: captură video
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat că a fost bombardată fabrica de rachete Votkinsk, situată în Republica Udmurtia, Rusia, la peste 1.000 de kilometri est de Moscova. Uzina produce sisteme rusești precum Iskander-M și Topol-M și se află pe lista sancțiunilor internaționale impuse de SUA, UE, Japonia, Marea Britanie, Elveția, Australia și Ucraina, potrivit Reuters.

Zelenski a confirmat

Oficialii ruși din Udmurtia au recunoscut că „una dintre facilități” a fost atacată de drone, provocând daune materiale și victime, dar nu au precizat exact locația vizată.

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski. Sursă foto: Facebook

Zelenski a prezentat raidul drept un succes semnificativ pentru industria de apărare ucraineană, fără a dezvălui câte rachete au fost lansate. Liderul de la Kiev a explicat că proiectilele „Flamingo”, rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune, sunt capabile să transporte focoase puternice și să penetreze structuri de beton consolidat până la 10 metri adâncime.

Modelul a fost dezvăluit în august, iar raza de acțiune revendicată depășește 3.000 km, iar acum a intrat în producție în serie.

Bombardament Rusia

Bombardament Rusia / sursa foto: captură video

Ce se întâmplă cu negocierile pentru pace

Într-o conferință de presă comună cu premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, Zelenski a povestit și despre negocierile pentru pace. Președintele ucrainean a spus că succesul unui eventual acord depinde în mare măsură de implicarea Statelor Unite și a precizat că echipa sa pregătește un format trilateral de convorbiri cu părțile implicate.

„Dorim să încheiem acest război”

„Dorim sincer să încheiem acest război și facem tot ce ține de noi pentru a realiza acest lucru. În mare măsură, depinde de SUA dacă Rusia va fi pregătită să pună capăt conflictului”, a comentat Zelenski, adăugând că va continua coordonarea cu aliații pentru a asigura pacea și securitatea în regiune.

De asemenea, președintele SUA, Donald Trump, a transmis, printr-o convorbire telefonică cu Zelenski, că dorește să încheie războiul cât mai curând posibil. El a declarat că negocierile sunt foarte importante.

