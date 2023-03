Putin nu renunță la ideea folosirii armelor nucleare

„Un atac nuclear ar putea fi ordonat în cazul în care nu mai există nicio posibilitate de a revendica victoria convențională, iar un atac deosebit de distructiv asupra Ucrainei este perceput drept singurul mijloc de a evita admiterea unei înfrângeri clare”, mai spune analistul.

Unul sau mai multe atacuri nucleare ar putea face parte dintr-un răspuns de tip «pământ pârjolit», menit pur și simplu să provoace suferință și distrugere în Ucraina, în semn de recunoaștere a eșecului Rusiei de a o cuceri. Raționamentul fiind că, dacă Rusia nu poate avea Ucraina, nimeni nu poate.

Acest lucru ar oglindi, la o scară mult mai mare, comportamentul soldaților și al unităților individuale rusești atunci când li se prezintă realitatea vieții în Ucraina, unde, în loc să aspire ei înșiși la ea, caută să o distrugă.”

Un posibil raționament al lui Putin privind armele nucleare

Giles afirmă că spusele lui Putin despre războiul nuclear au „aspecte tulburătoare ale cultului morții din Rusia și ideea că o «apocalipsă purificatoare» este ceva ce trebuie îmbrățișat”.

Giles mai spune că lideriii occidentali se amăgesc considerân că Putin ar fi rațional și că nu are nevoie să folosească arme nucleare. Este aceeași gândire greșită pe care au avut-o înainte de invazia Ucrainei, mai spune analistul.

„Puterile occidentale se străduiau să liniștească Moscova bazându-se doar pe amenințarea invaziei”, a subliniat Giles, autorul cărții „Russia’s War on Everybody: And What it Means for You”.

„Dar Putin intenționa să invadeze oricum, indiferent dacă acest lucru era văzut în afara Kremlinului ca un pas rațional sau nu.

Pe scurt, argumentul potrivit căruia Rusia nu ar folosi arme nucleare pentru că, în mod evident, nu ar fi în interesul Rusiei să facă acest lucru cade raportat la exemplul invaziei Ucrainei.

În special, trebuie să se precizeze în termeni lipsiți de ambiguitate că orice utilizare a armelor nucleare, fie că sunt tactice sau nu, în Ucraina sau în afara ei, ar atrage consecințe ce ar fi devastatoare nu doar pentru Rusia, ci și pentru Putin și apropiații lui.

Având în vedere tendința de înțeles a lui Putin de a ignora cuvintele occidentale și de a se lăsa ghidat în schimb de acțiunile occidentale, mesajele trebuie să fie întărite de indicatori vizibili ai pregătirii de a le duce la îndeplinire”, a argumentat expertul britanic.

Putin a trimis arme nucleare tactice în Belarus

Potrivit lui Putin, decizia de a trimite arme nucleare tactice în Belarus a fost motivată de inten’ia Londrei de a transfera muniție cu uraniu sărăcit către Ucraina. „Rusia are cu ce să răspundă. Noi avem, fără a exagera, sute de mii de obuze de acest tip. Nu le utilizăm deocamdată“, a mai declarat liderul de la Kremlin.

Recent, Putin a dispus ca rachetele Iskander cu capacitate nucleară să fie desfășurate în Belarus, de unde poate lovi atât Kievul, cât și capitalele unor țări din NATO.