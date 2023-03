Expertul în politică nucleară Maxim Starchak vorbește despre decizia lui Putin de a desfășura arme nucleare în Belarus

Într-un interviu cu Maxim Starchak, expert în politica nucleară a Rusiei, acesta a sugerat că decizia lui Putin de a desfășura arme nucleare tactice în Belarus este o încercare de a atrage atenția SUA și de a crește tensiunea. Moscova consideră că această mișcare este importantă pentru SUA și că i-ar forța să se așeze la masa negocierilor. Starchak a mai explicat că Moscova joacă o altă carte, sugerând că armele nucleare tactice din Belarus ar putea fi, de asemenea, un prilej de negociere, pentru a convinge SUA să accepte cuceririle Rusiei în Ucraina ca fiind nenegociabile. El sugerează că reacția aparent calmă a SUA indică faptul că acestea nu vor înclina balanța în partea lui Putin. Prin urmare, prezența armelor nucleare tactice în Belarus nu schimbă echilibrul de putere în Europa.

Mai mult, Starchak a sugerat că prezența armelor nucleare tactice în Belarus nu este o noutate pentru profesioniști. Belarus a încetat să mai fie un stat neutru și nenuclear anul trecut, când a introdus un amendament la constituția națională. Putin anunțase deja că este pregătit să trimită Belarusului un sistem de rachete balistice Iskander și avioane militare Su-25 convertite pentru misiuni nucleare până în luna iunie a anului trecut. Belarus a mai primit din partea Rusiei și alte arme, cum ar fi sisteme de rachete antiaeriene S-400, avioane de luptă Su-30 și un radar de apărare aeriană Protivnik-GE. Astfel, prezența armelor nucleare tactice în Belarus nu este neașteptată și este probabil că SUA și NATO nu vor răspunde la fel.

Putin s-a lipsit de un atu moral

Starchak a explicat, de asemenea, că prezența armelor nucleare tactice pe teritoriul belarus nu va face din Belarus o putere nucleară. Rusia va păstra controlul asupra armelor nucleare pe care le furnizează Belarusului și va crea o instalație specială de depozitare a focoaselor nucleare sub controlul „celei de-a 12-a Direcții șefe a Ministerului Apărării”, care supraveghează arsenalul nuclear rusesc. Belarus nu va deveni o putere nucleară.

În concluzie, Starchak spune că Putin s-a lipsit de atuul moral de a fi un apărător al regimului de neproliferare prin desfășurarea de arme nucleare tactice în Belarus. Decizia lui Putin nu este în concordanță cu declarația pe care a semnat-o cu președintele chinez Xi Jinping în martie, în care a afirmat importanța de a nu desfășura arme nucleare în afara teritoriului național. Starchak sugerează că Putin nu a primit nimic în schimb pentru această decizie. Reținerea Occidentului ca răspuns la încercarea de escaladare a Rusiei este mișcarea corectă, iar prezența armelor nucleare tactice în Belarus nu schimbă echilibrul de putere în Europa.

Bibliografie:

Meduza. (2023, March 27). ‘Just the latest escalation’ Nuclear policy expert Maxim Starchak discusses Putin’s decision to deploy nuclear weapons in Belarus. Meduza. https://meduza.io/en/feature/2023/03/27/just-the-latest-escalation