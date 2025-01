Andrew Tate are planuri mari. Vrea să ajungă la putere cât mai repede

Andrew Tate a informat că intenționează să înființeze un partid și că va dezvălui în curând platforma acestuia. El a adăugat că „în prezent, nu există partide politice suficient de curajoase pentru a aborda problemele cu care se confruntă Regatul Unit”.

Andrew Tate, milionarul britanic acuzat de trafic de persoane, viol și abuz, a declarat că își va înființa un partid și că va dezvălui în curând platforma acestuia. Milionarul își exprimă dezaprobarea față de lipsa de inițiativă a partidelor în a trata problemele reale ale Marii Britanii, anunțând că intenționează să înființeze un nou partid.

Andrew Tate se lansează în politică. Sursa foto: x.com

„În prezent, nu există partide politice care sunt suficient de curajoase pentru a aborda problemele cu care se confruntă Regatul Unit. Toți sunt slabi și se tem de mass-media. NICIUNUL dintre ei nu se expune ca mine. Toți sunt lași în fața BBC. Nu mă las în fața pedofililor. VOI LANSA UN PARTID POLITIC NOU, CARE ESTE NECLINTIT ȘI FĂRĂ teamă. FĂRĂ COMPROMIS”, a este anunțul și Andrew Tate, pe rețeaua x.com.

I have not slept since announcing my political ambitions.

Party announcement and manifesto release shortly.

People of Great Britain.

Help is coming.

Hold out for the cavalry.

Dont give up.

I will be the Prime Minister.

— Andrew Tate (@Cobratate) January 6, 2025