Monden Cristina Ich a fost cerută în căsătorie. Relația cu Alex Pițurcă, o tristă amintire







Cristina Ich a fost cerută în căsătorie de Daniel Niculae

Cristina Ich a anunțat pe Instagram că a fost cerută în căsătorie de Daniel Niculae, fiul lui Petre Niculae, cunoscut și sub numele de „Don Pepe”, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din România.

Vedeta a menționat că relația lor s-a dezvoltat rapid, iar acum este logodită cu Daniel. „Deja am fost cerută. Este logodnicul meu, nu iubitul meu. Am zis că asta cu căsătoria nu e musai. Eu cred că poate să existe iubire și înțelegere și fără acel act, dar ca să vă liniștiți, de cerut am fost cerută”, a declarat Cristina Ich pe rețelele sociale.

Cristina Ich clarifică trecutul său sentimental

În ceea ce privește relațiile sale anterioare, Cristina Ich a dorit să aducă clarificări referitoare la trecutul său sentimental. Aceasta a subliniat că nu a fost niciodată căsătorită cu Alex Pițurcă și a precizat că nu a avut un statut de „amantă” în relația cu el.

„Vreau să precizez că nu există nicio bază pentru acuzațiile potrivit cărora aș fi avut vreodată statutul de amantă. Am avut o relație cu Răzvan Petrovici în anul 2015 fără vreo implicație imorală, el fiind divorțat din anul 2007”, a afirmat Cristina Ich.

Cristina Ich și experiențele din relațiile anterioare

În cadrul unui interviu mai vechi, Cristina Ich a povestit despre perioada grea în care a trecut printr-o despărțire. Bruneta a mărturisit că, dacă nu ar fi avut un copil, ar fi plecat departe și s-ar fi refugiat în munți.

„Dacă nu-l aveam pe Noah, îmi făceam bagajele și eram plecată în munți, închisă cu lacătul. Am avut o perioadă groaznică!”, a declarat Cristina Ich despre momentele dificile din viața ei personală. Totodată, Victor Pițurcă, tatăl fostului său iubit, a avut cuvinte de apreciere la adresa Cristinei, subliniind că aceasta este o femeie cu capul pe umeri, scrie Gsp