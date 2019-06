CEx al PSD. Viorica Dăncilă a detonat bomba. Anunțul crucial în legătură cu alegerile prezidențiale. Update

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat care sunt principalele hotărâri care s-au luat în ședința Comitetului Executiv Național al PSD.





UPDATE 8: Senatorul PSD Marius Dunca s-a retras, de asemenea, din competiția pentru funcția de secretar general al partidului. Dunca a explicat că s-a înțeles cu Mihai Fifor și îl va susține.

„Am avut o discuție înainte și cu Mihai Fifor. Noi suntem colegi la Senat și i-am spus Mihai dintre toți de aici ești o variantă bună, susțin toate proiectele, susțin pe doamna premier pentru funcția de președinte și am susținut de fiecare dată că nu poți să fii prim-ministru și să ai șef la partid. Cel care e prim-ministru trebuie să fie și șef la partid. Îl cunosc pe Mihai, îmi este coleg la Senat, am lucrat împreună și, cu siguranță, vom face o echipă, trebuie să dăm speranță și încredere în primul rând membrilor de partid și militanților care ne-au susținut. Am avut o discuție și înainte cu domnul Fifor, înainte de a candida. În CEx am anunțat decizia”, a declarat Dunca.

UPDATE 7: Eugen Teodorovici s-a retras din cursa pentru funcția de președinte executiv al PSD. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat la conferința de presă de la finalul CEx-ului că Teodorovici va deveni vicepremier interimar, în locul lui Viorel Ștefan care a plecat la Curtea Europeană de Conturi.

„Al doilea punct de pe ordinea de zi la Comitetul Executiv Naţional a fost cel referitor la vicepremier interimar. Este vorba de portofoliul care va rămâne vacant după 1 iulie, în urma plecării lui Viorel Ştefan la Curtea Europeană de Conturi. Trebuie să asigurăm un interimat până la mijlocul lunii iulie, când vom face o evaluare a ministerelor, a punctelor din programul de guvernare îndeplinite pe fiecare minister în parte şi bineînţeles vom veni cu propuneri pentru cele două portofolii de vicepremier - mă refer la cel pentru parteneriate strategice şi cel pentru economie, vacantat în urma plecării lui Viorel Ştefan. Am supus la vot ca acest portofoliu să fie deţinut de Eugen Teodorovici, având în vedere că este ministrul Finanţelor şi că este un portofoliu economic", a declarat Dăncilă, la finalul şedinţei Comitetului Executiv al PSD.

UPDATE 6: Premierul Viorica Dăncilă a declarat că alegerile prezidențiale sunt o prioritate pentru partid, după eșecul de la europarlamentare. Prim-ministrul a reamintit că se va face un sondaj intern, pe baza căruia va fi desemnat candidatul PSD la prezidențiale. Președintele interimar al PSD a anunțat că social-democrații vor avea un candidat pentru alegerile prezidențiale până la finalul lunii iulie sau la începutul lunii august. Cel mai târziu, până pe 11 august, va fi anunțat candidatul social-democrat, care va încerca să ajungă în turul al doilea pentru a concura cu președintele Klaus Iohannis.

UPDATE 5: Liviu Pleșoianu a declarat, referitor la validarea candidaturii sale la șefia PSD, în ședința CEx al partidului, că se aștepta la o astfel de decizie.

„E o decizie la care contrar tuturor spuselor din ultimele zile și din ultimele ore eu mă așteptam, cum mă așteptam ca până la urmă în CEx să nu blocheze funcția de secretar general pentru că sunt conștienți din pulsul pe care îl știu că l-au luat și în teritoriu și printre parlamentari, erau conștienți înainte de CEX că dacă ar fi blocat funcția de secretar general, dacă în cazul meu ar fi blocat candidatura, ar fi fost o revoltă pe care cu greu ar mai fi putut opri, post congres, ca atare au luat această decizie”, a afirmat Liviu Pleșoianu, vineri, la Antena 3.

Deputatul PSD a mai spus că a fost interesat mereu doar de mesajul pe care l-a transmis oamenilor care rezonează cu el.

„Acum ce se va întâmpla mâine, nu știu, eu și când am concurat la dumneavoastră pe 1 decembrie 2015, am mai spus-o de multe ori o spun și acum, cu toată sinceritatea, m-a interesat, nu m-a interesat în momentul acela rezultatul final, m-a interesat doar ceea ce am eu de transmis, atunci oamenii au rezonat, să vedem ce se v-a întâmpla acum. Cert este că voi avea ocazia să vorbesc și că dacă voi avea ocazia să vorbesc, în felul acesta vocea oamenilor care susțin acest partid se va face auzită, dincolo de toate întorsăturile, de toate declarațiile din ultima vreme ale unor persoane care par a fi complet diferite de cele de până pe 26 mai, dincolo de toate aceste lucruri se va face auzită vocea oamenilor și cred că este foarte important”, a conchis Pleșoianu.

UPDATE 4: Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că au discutat despre numirea unui comisar intermediar în locul Corinei Crețu. Propunerea PSD este Mircea Pașcu, fostul vicepreședinte al Parlamentului European.

