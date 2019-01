MIȘCARE-BOMBĂ în POLITICĂ. O nouă alianță pregătește O MUTARE DECISIVĂ

Joi, la România Tv, președintele partidului naționalist PRU, Bogdan Diaconu, a declarat că toate partidele naționaliste ar trebui, pentru prima oară după Revoluție, să se unească și să candideze pe o listă comună la alegerile europarlamentare din luna mai 2019.





„Ați văzut că după parlamentare am stat puțin retrași. Pe de altă parte, în decembrie 2016 PRU a obținut 230.000 de voturi și avem datoria să luptăm pentru încrederea pe care am primit-o. Este nevoie de o voce pro-românească, naționalistă, în Parlamentul European. Cred că situații de genul europarlamentari români care votează împotriva României trebuie să înceteze și chiar este un act de trădare națională. Șansa unică care este în acest an pentru partidele naționaliste românești este să se unească pentru prima dată în istorie pentru că așa ceva nu s-a mai întâmplat în 30 de ani. Cred că este șansă noastră să trecem de orgolii și m-a bucurat nespus mesajul PRM care își dorește unitatea forțelor naționaliste”, a declarat Bogdan Diaconu.

