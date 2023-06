Proteste la Varșovia. Peste jumătate de milion de polonezi protestează față creșterea prețurilor și a scăderii nivelului de trai

„Participarea este estimată în acest moment la 500.000 de oameni”, a declarat Jan Grabiec, purtător de cuvânt ala organizatorilor marelui marş, cel mai amplu din ţaară de la căderea comunismului în 1989.

În întreaga Polonie, oamenii îmbrăcați în culorile naționale au răspuns apelului liderului principalului partid de opoziție centrist (Platforma Civică), fostul șef al Consiliului European, Donald Tusk. El i-a îndemnat pe polonezi să iasă în stradă și să protesteze împotriva costurilor de trai ridicate, escrocheriilor și minciunilor, exprimându-și susținerea pentru democrație, alegerile libere și Uniunea Europeană.

Liderii principalelor partide de opoziție au încurajat cu tărie susținătorii lor să se alăture în mare număr marșului împotriva partidului naționalist aflat la putere, Lege și Justiție (PiS).

The largest opposition march in recent years takes place in #Warsaw

Parliamentary elections will be held in Poland in October. It is noteworthy that the country’s largest parties do not intend to change their tough stance on Russia. Nor will they change their support for… pic.twitter.com/6kykbzWWJC

— NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2023