International Fierbere în Indonezia. Protestatarii au încercat să intre în Parlament, dar au fost opriți cu gaze lacrimogene







În Indonezia, polițiștii din Jakarta au intervenit în forţă cu gaze lacrimogene şi tunuri cu apă , pentru a opri sute de manifestanţi care denunţau salariile uriaşe ale parlamentarilor indonezieni, potrivit Reuters.

Indonezia a devenit în ultima perioadă centrul unor proteste de amploare, după ce sute de manifestanţi au încercat să pătrundă în clădirea Parlamentului din Jakarta pentru a denunţa salariile considerate excesive ale parlamentarilor. Pentru a-i opri pe protestatari , poliţia a folosit gaze lacrimogene şi tunuri cu apă pentru a dispersa mulţimea, în timp ce unii manifestanți au incendiat o motocicletă şi au aruncat cu pietre în forţele de ordine.

Conform presei locale, parlamentarii din Indonezia primesc lunar peste 100 de milioane de rupii, echivalentul a aproximativ 6.150 de dolari, o sumă considerată uriaşă în comparaţie cu venitul mediu de doar 3,1 milioane de rupii. Această discrepanţă a generat nemulţumiri puternice, mai ales în rândul studenţilor şi tinerilor activişti, care au acuzat clasa politică de lipsă de solidaritate socială.

Protestele de luni au fost iniţiate de grupul Gejayan Memanggil, care a transmis într-un comunicat de presă că revendicările vizează nu doar reducerea salariilor parlamentarilor, ci şi stoparea favorizării „elitelor corupte”. În mesajele lor, organizatorii au subliniat că aceste venituri nejustificat de mari alimentează o ruptură profundă între conducerea politică şi cetăţenii cu un venit obişnuit.

Poliţia din Jakarta a mobilizat peste 1.250 de agenţi pentru a împiedica pătrunderea protestatarilor în Parlament. Purtătorul de cuvânt al forţelor de ordine, Ade Ary Syam Indradi, a declarat că măsurile au fost necesare pentru a preveni escaladarea violenţelor, după ce unii manifestanţi au aprins artificii şi au atacat cordoanele de securitate cu pietre.

Deşi au fost semnalate incidente violente, autorităţile nu au oferit detalii clare despre posibile pagube, victime sau arestări. În imagini difuzate de televiziunile locale, unii protestatari purtau steaguri inspirate din seria japoneză de manga One Piece, care a devenit un simbol al rezistenţei împotriva politicilor considerate abuzive ale guvernului.

Preşedinta Parlamentului, Puan Maharani, a declarat ulterior că instituţia „va ţine cont de dorinţele publicului”, însă nu a oferit detalii concrete despre eventuale măsuri.