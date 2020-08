Proteste în faţa conacului lui Jeff Bezos. Angajaţii îl amenință cu ghilotina? VIDEO

Smalls a fost concediat din depozitul Amazon Staten Island după ce a cerut standarde de siguranță mai bune pe fondul pandemiei. De atunci, el a condus multiple proteste care vizează Amazon și Bezos, inclusiv un protest din 10 august în afara clădirii de birouri din New York.

Pe timpul pandemiei COVID-19 i-a determinat pe unii angajați Amazon să vorbească despre condițiile de muncă. Vânzările au înregistrat 88,9 miliarde de dolari în al doilea trimestru al anului 2020, un record pentru companie. Nu este clar dacă ghilotina protestatarilor avea o lamă adevărată şi dacă era funcțională, infomează businessinsider.

Protesters assembled outside of @JeffBezos's DC home have constructed a guillotine. pic.twitter.com/pDFcTg81K9

— Washington Examiner (@dcexaminer) August 27, 2020