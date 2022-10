Protest la Budapesta împotriva Guvernului Orban. Oamenii au cerut salarii mai mari

Mii de persoane au ieșit în stradă, duminică, la Budapesta pentru a protesta împotriva politicii guvernului condus de Viktor Orban şi a cere creşteri salariale pentru a putea face față inflației uriașe, relatează Reuters.

Printre manifestanți s-au aflat și mulți profesori și studenți. „Fără profesori nu există viitor!“ sau „Orban, pleacă!“ au fost câteva dintre scandările protestatarilor. Dascălii spun că au salarii mici și se simt practic abandonați de Guvern, în condițiile în care inflația a ajuns la 20% în Ungaria, în luna septembrie.

It’s the 66th anniversary of the 1956 revolution in #Hungary and a massive anti-government protest of students and teachers is under way in #Budapest, demanding better wages and educational reform.

And the classic sign reads: “Russians, go home!”

(Photo:HVG) pic.twitter.com/gS8nL9WvWR

— Viktória Serdült (@viktoriaserdult) October 23, 2022