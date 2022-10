Propunerile Netflix de Halloween. Cele mai horror filme văzute vreodată

Nu mai este un secret că pe Netflix se găsesc cele mai inedite și noi filme. Platforma vine în ajutorul tău și de Halloween cu o listă de pelicule horror. Intră în spiritul acestei sărbători cu personajele tale preferate.

Unfriended

Unfriended este un film în care oamenii interacționează online, unii cu alții. Cu o acțiune amplasată, în întregime, pe ecranul computerului, pelicula urmărește fantoma unei fete hărțuite s-a întors să îi bântuie pe internet. Pelicula funcționează ca o capsulă a timpului perfectă a unui anumit tip de hărțuire cibernetică, care nu se mai întâmplă acum. Secvențele horror sunt perfectă pentru sărbătoarea Halloween.

Scary Stories to Tell in the Dark

Scary Stories to Tell In the Dark, de Alvin Schwartz, cu ilustrații marca Stephen Gammell, au fost și au rămas un element de bază de Halloween . Filmul regizat de André Øvredal încorporează câteva dintre acele povești într-o carte de povești de groază care „se trezește la viață”, într-un mod miraculos.

Este vorba despre carte găsită într-o casă abandonată, presupus bântuită. Acțiunea se petrece în 1968.

No One Gets Out Alive

O imigrantă fără acte ia o cameră într-o pensiune dubioasă: cam așa începe No One Gets Out Alive. Ambar (Christina Rodlo) încearcă să-și facă o viață în Cleveland, dar totul ia o turnură neașteptată când începe să aibă viziuni tulburătoare și să se ciocnească cu fenomene inexplicabile în noua ei casă.

Filmul arată că unele lucruri există, chiar dacă nu s-au găsit explicații pentru ele.

Nightbooks

Halloween-ul este o sărbătoare foarte îndrăgită de copii, iar Netflix îți oferă filme care nu îi vor speria pe tineri prea tare, dar care îi vor ține cu sufletul la gură. Pelicula este despre o vrăjitoare (Krysten Ritter) care ademenește mai mulți micuți în bârlogul ei mistic, deghizat în apartament.

Ea îl obligă pe Alex să-i spună povești de groază în fiecare seară, în timp ce el și alt copil captiv, Yazmin (Lidya Jewett), caută o modalitate de a scăpa din „strânsoare”. Tinerii vor avea parte de o reală aventură.

Hush

Hush este considerat o adevarată operă de artă, potrivit criticilor de film. Regizat de maestrul filmelor de groază de pe Netflix, Mike Flanagan, pelicula o are în rolul principal pe Kate Siegel. Ea joacă rolul unei scriitoare cu deficiențe de auz care trăiește singură într-o casă izolată, în timp ce un intrus misterios încearcă să o omoare. Jocul „șoarecele și pisica” te va ține cu sufletul la gură, sperând ca personajul să scape de bărbatul care îi vrea răul.

Fear Street

Aceste filme sunt potrivite pentru adolescenți, fiind inspirate din seria de cărți scrisă de R.L. Stine, Fear Street.

Primele două filme, plasate în 1994 și 1978, evocă stilurile de groază ale perioadelor respective, în timp ce filmul final, plasat în 1666, leagă întreaga poveste. O entitate malefica care a rămas în Shadyside de-a lungul secolelor ia forma diferitor ucigași notorii, potrivit Playtech.