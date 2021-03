Mai mult decât majoritatea scriitorilor, lucrează ca un biograf neoficial al vremurilor noastre. Oferind momente de neuitat la capitolul horror, scrie Faroutmagazine.

Un alt reper al lumii artistice al ultimilor decenii este Beatles, unul dintre cele mai adorate grupuri pop din toate timpurile. Așa că Stephen King nu avea cum să nu facă o referință la trupa britanică, în spatele mașinii de scris, în multitudinea de cărți care i-au adus celebritatea.

Recunoscut mai ales ca autor de ficțiune horror, King a scris câteva cărți senzaționale precum „The Shining”, „Carrie”, sau ”Cimitirul animalelor”. Deși snobii literari continuă să strâmbe din nas la cărțile lui King, este greu de ignorat contribuția sa la literatura de gen.

Vorbind la „Desert Island Discs”, la BBC Radio 4, King a spus care este piesa lui preferată, pe care orice om trebuie să o asculte măcar o dată pe an: „She Loves You”. „Dintre toate cântecele Beatles-ilor, mi se pare că a trecut cel mai bine de-a lungul anilor până la urechea mea. Sună proaspătă și astăzi, la fel ca atunci când am auzit-o prima dată când probabil aveam 16 ani. Nu are decat un singur lucru de spus și o spune”, a spus King.

Mai mult, se pare că John Lennon ar fi inspirat una dintre cele mai de succes cărți ale lui King, „The Shining”, ecranizată în 1980, cu Jack Nicholson în rolul principal. Mai exact e vorba de versul „We all shine on” din single-ul iconic al lui Lennon, „Instant Karma”. Acesta i-a dat lui King titlul perfect pentru povestea din hotelul groazei.

Un alt clasic al Beatles-ilor, „Hey Jude”, este de asemenea folosit de mai multe ori de „King în The Dark Tower: The Gunslinger” din 1982, continuarea de la The Shining, în „Doctor Sleep” din 2013 și încă o dată în „Sleeping Beauties” ca ton de apel. Confirmând din nou admirația lui King pentru formație.

Mai jos se regăsește fiecare cântec al trupei Beatles în cărțile lui Stephen King:

„Ticket to Ride” în The Shining

”Back in the USSR” în The Dead Zone

”With A Little Help From My Friends” în Danse Macabre și în 11/22/63

”Hey Jude” în The Dark Tower: The Gunslinger, în Doctor Sleep și în Sleeping Beauties

”Drive My Car” în Christine

”Here Comes The Sun” in Dreamcatcher

”Maxwell’s Silver Hammer” în Duma Key

”I Am The Walrus” în Dreamcatcher

„I Want To Hold Your Hand” in 11/22/63

”Lady Madonna” în Doctor Sleep

”Let It Be” în Doctor Sleep

”Not A Second Time” in Doctor Sleep

”Bad Boy” in The Bazaar of Bad Dreams

”Eleanor Rigby„ în End of Watch