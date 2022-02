Proiect PNL pentru repararea greșelilor din sistemul de pensii. Alina Gorghiu: ”Nu înțeleg de ce PSD a votat împotrivă. Trebuie să avem grijă de pensionari”

Senatoarea Alina Gorghiu prezintă o alternativă PNL la problema pensiilor, mai exact, una care să favorizeze pensionarii.

”Un proiect care a trecut de Senat și care sunt convinsă că va trece și de Camera Deputaților e legat de respectul față de pensionari și munca depusă în ani de zile.

Pensionarul, care s-a trezit că pensia i-a fost calculată greșit de către casa de pensii, nu trebuie să fie pus pe drumuri pentru a-și primi drepturile cuvenite!

Acesta este principiul de bază al legii PNL care a fost adoptată luni de Senat!

Trebuie să avem grijă de pensionari.

Iar această inițiativă legislativă corectează Legea privind sistemul de pensii publice în trei moduri esențiale.

-Acordarea dreptului soților la pensie de urmaș și în cazul în care durata căsătoriei a fost de cel puțin 1 an.

-Al doilea: nu contează cum s-au realizat veniturile, permanent sau cu întrerupere! Dacă s-au plătit contribuțiile, atunci toate veniturile trebuie luate în considerare în calculul pensiei.

-Ultimul este legat de luarea în considerare a anilor lucrați în grupe de muncă în condiții deosebite, grupa 1, condiții speciale și a perioadei de timp fracționate. Pentru că, la momentul actual, se iau în considerare numai anii întregi.

Sunt argumente puternice pentru care senatorii PNL au votat pentru.

Chiar nu înțeleg de ce PSD a votat împotriva acestui proiect care repară probleme serioase din sistemul de pensii”, a transmis senatoarea PNL Alina Gorghiu.

Alina Gorghiu susține că „huliganismul AUR a fost încurajat de USR” și îl pune la zid pe Dacian Cioloș

Alina Gorghiu, vicepreședinte PNL, a lansat acuzații grave asupra USR-ului, declarând că aceștia ar încuraja acțiunile lui George Simion și ale partidului AUR. După incidentul de la Primăria Timișoarei, liberalul l-a pus la zid pe Dacian Cioloș, însă nici liderii AUR nu au scăpat de cuvinte dure.

„Ce tristă e imaginea ipocriziei în politica mare! Păi dvs, domnule Cioloș, ați legitimat AUR, semnând împreună cu ei moțiunea de cenzură împotriva propriului guvern. Și tot dvs aplaudați în plenul reunit atunci când huliganii de la AUR au înjurat un coleg de la PNL și l-au forțat fizic să coboare de la tribună.

Senatoarea Gorghiu crede că AUR este un partid de radicali

Da, AUR este un partid extremist, cu lideri huligani, lipsiți de decență și de respect față de instituțiile statului, oameni care nu cunosc standardele impuse de un stat democratic.

„Concluzie: țineți minte să nu mai acceptați să semnați împreună cu AUR următoarea moțiune de cenzură sau să colaborați în alte demersuri”, a scris Alina Gorghiu pe pagina sa personală de Facebook.

Declarațiile vicepreședintelui PNL au fost făcute după incidentul de la Primăria Timișoarei. Dominic Fritz a transmis un comunicat prin care anunță faptul că că o bandă de membri și simpatizanți AUR, în frunte cu George Simion, aduși la Timișoara cu autocarul, împreună cu organizația Noua Dreaptă din Mehedinți, au pătruns în mod ilegal în sediul Primăriei, prin forță fizică.

La rândul său, George Simion susține că aceste declarații sunt doar minciuni și „nu s-a comis niciun act de violenţă”. Oamenii nu au venit cu autocare și nici nu au legătură cu Noua Dreaptă.

„Noi am intrat în Primăria Timişoarei fără să vină un poliţist local sau o autoritate să ne întrebe ceva, nici de certificat, nici ce vrem. De abia la etajul 1 a venit un om care nu s-a recomandat şi aflăm din postarea domnului Fritz că ar fi managerul oraşului, şi am cerut ceea ce voiam de la început, o audienţă pentru Ioan Bânciu, a cărei soţie a fost ucisă de dictatura lui Ceauşescu, care de o lună şi jumătate nu este primit în audienţă, nici de primari sau de un viceprimar. Asta am cerut, nu s-a comis nicio violenţă”, a mai spus George Simion.