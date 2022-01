Cum își motivează George Simion „vizitele” la ușa politicienilor. „Eu noaptea nu răspund la telefon”

Zilele trecute, George Simion s-a deplasat în Ocna Mureş, oraşul în care s-a născut Rareş Bogdan, europarlamentar PNL. El a trecut și pe la casa acestuia, unde se află familia sa.

„Rareș Bogdan ne-a transmis că dacă aveți ceva de rezolvat politic trebuie să o faceți cu el, nu cu familia lui, argument care și mie mi se pare foarte normal”, a spus jurnalistul Victor Ciutacu.

„Eu noaptea nu răspund la telefon”

George Simion s-a disculpat, afirmând că l-a sunat pe Rareş Bogdan, însă liberalul i-a dat mesaj la 12 noaptea.

„M-a sunat (…) Mi-a dat mesaj la 12 noaptea: Trebuie să vorbim! Eu noaptea nu răspund la telefon. Să intre aici în direct cu noi, dacă vrea să o rezolvăm”, a afirmat George Simion.

De altfel, liderul AUR a precizat că nu s-a dus la casa părinților lui Rareș Bogdan, ci într-un loc public din oraş, pentru a vorbi cu „oamenii din localitate care sunt supărați pentru că tatăl politicianului liberal a distrus combinatul din Ocna Mureș, iar acum sunt nevoiți să muncească prin străinătate”.

Lista persoanelor publice „vizitate”

„Eu m-am dus să mă întâlnesc cu oamenii, să arăt cine a fost tatăl și de ce locuitorii îl acuză că a distrus fabrica (…) Rareș Bogdan de ce minte, de ce zice că e din Cluj și nu din Ocna Mureș? Să intre aici în direct cu noi… I-a mințit pe oameni că taie pensiile speciale. Nu are curaj să intre în direct cu mine, de aia am fost la el acasă în oraș (…) Mi-a transmis printr-un prieten că o să am probleme cu el. Păi asta sună a amenințare”, a fost replica lui George Simion.

Aflat în „turneu prin țară”, după cum el însuși a declarat în spațiul public, George Simion, a publicat, marți seară, o înregistrare video din Ocna Mureș, „acasă la Rareș Bogdan”, după cum se numește filmul postat pe Facebook. Rareș Bogdan este a treia figură publică „vizitată” de Simion, după ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, la Râșnov), și președintele Klaus Iohannis la Sibiu.