Progrese limitate în dialogul de pace de la Geneva. Rusia își menține cererile privind Donbasul, Ucraina respinge condițiile

Întâlnirile diplomatice desfășurate la Geneva între reprezentanți ai Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite, având ca obiectiv identificarea unor pași concreți către încetarea conflictului declanșat de Moscova, s-au încheiat fără un rezultat major. Discuțiile, care au continuat până târziu în noaptea de marți, au fost reluate miercuri, însă au durat doar aproximativ două ore, potrivit BBC.

Deși emisarul american Steve Witkoff și-a exprimat anterior optimismul, declarațiile venite ulterior din partea principalilor actori implicați au indicat complexitatea dialogului. Atât negociatorii ruși, cât și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au descris conversațiile drept dificile.

După încheierea rundelor oficiale, negociatorul Kremlinului, Vladimir Medinski, s-a întors la locul reuniunii pentru o întâlnire cu ușile închise cu delegația ucraineană. Întâlnirea ar fi durat aproximativ o oră și jumătate, însă nu au fost făcute publice detalii despre conținutul acesteia.

Surse diplomatice ucrainene au indicat că au existat unele evoluții pe teme militare, inclusiv privind poziționarea liniei frontului și mecanismele de monitorizare a unui eventual armistițiu. Totuși, aceste aspecte nu au fost confirmate oficial de toate părțile participante.

Karoline Leavitt, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a declarat că „a existat un progres semnificativ” și că s-a convenit „continuarea eforturilor comune pentru un acord de pace”.

Una dintre principalele divergențe rămâne statutul teritoriilor ocupate. Fără un acord în această privință, perspectivele unui armistițiu sunt limitate. Rusia își menține cererea privind controlul integral asupra regiunii Donbas, formată din Donețk și Luhansk, poziție respinsă de Kiev.

Vladimir Medinski a admis că negocierile au fost „dificile”, dar le-a descris drept „profesionale”, adăugând că o nouă reuniune ar urma să aibă loc „în curând”.

Președintele Zelenski a afirmat că discuțiile au fost „deloc ușoare”, invocând diferențele majore dintre pozițiile celor două state.

Ministrul ucrainean al Apărării, Rustem Umerov, a caracterizat dialogul drept „substanțial și intens”. Acesta a precizat că, în ciuda unor progrese, detaliile nu pot fi dezvăluite „în această etapă”. „Aceasta este o muncă complexă, care necesită coordonare între toate părțile și suficient timp”, a spus Umerov.

Cu puțin timp înainte de anunțul oficial privind încheierea discuțiilor, Zelenski a acuzat Rusia că „încearcă să prelungească negocierile care ar fi putut ajunge deja în faza finală”.

Ultima întâlnire directă dintre delegațiile rusă și ucraineană avusese loc la începutul lunii februarie, în cadrul unor negocieri intermediate de SUA la Abu Dhabi, unde s-a ajuns la un schimb de prizonieri.

Miercuri, liderul ucrainean a sugerat că un nou schimb ar putea avea loc în viitorul apropiat.

Președintele american Donald Trump, implicat activ în inițiativele diplomatice, a transmis recent semnale de nerăbdare.

El a declarat luni că Ucraina „ar trebui să vină la masa negocierilor rapid”, afirmație respinsă de Zelenski, care a spus că „nu este corect” ca Ucraina să fie cea presată să facă compromisuri.

Kievul respinge constant solicitarea Moscovei privind Donbasul, argumentând că aceasta ar implica cedarea unui teritoriu suveran ucrainean, inclusiv a unor orașe fortificate strategic.

Un alt punct sensibil rămâne Centrala Nucleară Zaporojie, aflată pe linia frontului și sub control rusesc din martie 2022. Ucraina solicită restituirea acesteia. Zelenski a menționat anterior posibilitatea unui control comun cu SUA, scenariu considerat puțin probabil de către analiști în contextul actual.

Într-un interviu acordat publicației Axios, Zelenski a declarat că orice plan de cedare a Donbasului ar fi respins de populație dacă ar fi supus unui referendum.

Oficiali din Marea Britanie, Franța, Germania și Italia au fost prezenți la Geneva, participând la discuții separate cu delegația ucraineană. Liderul de la Kiev a subliniat că implicarea europeană este „indispensabilă” pentru un eventual acord final.

Într-un interviu acordat emisiunii „Piers Morgan Uncensored”, Zelenski a confirmat că vor urma noi runde de negocieri în Elveția. „Din perspectivă militară s-au înregistrat unele progrese, însă pe direcția politică este mai dificil”, a spus acesta.

Săptămâna viitoare se vor împlini patru ani de la invazia pe scară largă lansată de Rusia. Conflictul continuă să producă victime și distrugeri.

Potrivit autorităților ucrainene, patru persoane au fost ucise și 30 rănite în urma atacurilor rusești desfășurate în noaptea de marți spre miercuri. Infrastructura energetică rămâne o țintă constantă, afectând alimentarea cu electricitate și încălzire în mai multe regiuni.