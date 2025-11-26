Programul care a stârnit furie în rândul părinților. Educația sexuală va începe la trei ani

Primăria orașului Genova, din nordul Italiei, a anunțat lansarea primului program de educație sexuală și emoțională destinat copiilor din grădinițele municipale.

Inițiativa a fost prezentată pe 25 noiembrie, cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, de primarul Silvia Salis și de consilierul pentru învățământ Rita Bruzzone.

Programul urmează să fie implementat începând cu ianuarie 2026 și va include aproximativ 300 de copii cu vârste între trei și cinci ani, în patru grădinițe municipale: Santa Sofia, Firpo și Mazzini din Sampierdarena și Monticelli din Lagaccio.

Inițiativa va fi realizată în colaborare cu centrele Mascherona și „Pentru a nu suferi violență”, dedicate prevenirii violenței.

Primarul Salis a declarat:

„Chiar și astăzi, există cei care susțin că educația sexuală și emoțională în școli este inutilă. Credem că statul are responsabilitatea de a educa, iar primarul, care are degetul pe pulsul societății, trebuie să fie primul care transmite un semnal.

Este un pas mic, dar, dată fiind clima actuală din această țară, cred că este un semnal important.”

Consilierul Bruzzone a explicat că educația sexuală și emoțională nu implică învățarea despre sex propriu-zis, ci dezvoltarea conștiinței de sine, a cunoașterii corpului și a aprecierii diversității:

„Nu înseamnă că le predăm copiilor despre sex; îi ajutăm să dezvolte un simț al sinelui, conștientizarea corpului și aprecierea diversității.”

Potrivit acesteia, familiile vor fi informate și implicate pe tot parcursul procesului.

Bruzzone a menționat că programe similare există deja în alte grădinițe din Genova, precum și în școli primare și secundare din afara jurisdicției municipale, însă acestea au fost posibile datorită eforturilor profesorilor pionieri.

Obiectivul noii inițiative este de a sistematiza aceste practici în cadrul școlilor municipale.

Anunțul a generat reacții critice din partea unor politicieni de dreapta. Deputatul Rossano Sasso, raportor al unui proiect de lege recent care permite educația sexuală în școlile medii cu acordul părinților, a criticat inițiativa pe platforma X:

„Ce rușine, o face pe seama familiilor din Genova și a copiilor de doar 3 ani! Acest lucru demonstrează urgența aprobării propunerii Lega privind consimțământul parental informat și împotriva ideologiei de gen.

Un primar ar trebui să se concentreze pe rezolvarea problemelor orașului, nu pe propagandă politică în școli pentru a-și câștiga un loc în Partidul Democrat.

Să ne spună cum intenționează Salis să facă educație sexuală pentru copiii de 3 ani: sunt foarte curios. Având în vedere la ce ne-au obișnuit activiștii de stânga în școli, dacă aș fi părinte genovez, aș fi foarte îngrijorat.”