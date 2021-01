Meteorologii de la ANM au emis prognoza meteo pentru prima lună a noului an. Potrivit acestora, în următoarele două săptămâni, vremea în România va fi destul de caldă, temperaturile atingând valori mult mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă a anului.

Prognoza meteo în săptămâna 4.01.2021-11.01.2021

Potrivit informațiilor puse la dispoziție de meteorologi, în această săptămână, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în toate regiunile, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în cele sud-estice.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane și submontane din jumătatea sudică a țării.

Prognoza meteo în săptămâna 11.01.2021-18.01.2021

În această perioadă, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, posibil ușor mai ridicate în sud-est.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea nordică a țării.

Prognoza meteo în săptămâna 18.01.2021-25.01.2021

Temperaturile medii ale aerului vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi în general apropiat de cel normal pentru acest interval, posibil ușor mai ridicat în nord-vest.

Prognoza meteo în săptămâna 25.01.2021-1.02.2021

Mediile valorilor termice se vor situa, în general, în jurul celor normale pentru acest interval, posibil ușor mai ridicate în regiunile sudice.

Cantitățile de precipitațiii vor putea fi excedentare în toată țara, dar mai ales în zonele montane din vestul țării.

Pericol uriaș pentru omenire în 2021

În anul 2021 omenirea riscă să se confrunte cu un pericol major care pune în pericol sănătatea tuturor. Potrivit unul studiu realizat de oamenii de știință britanici, temperatura medie globală a anului continuă să fie în creștere.

Prognoza meteo pentru 2021 se bazează pe factorii cheie ai climatului global, însă nu cuprinde și evenimente imprevizibile precum erupțiile vulcanilor sau incendiile extrem de puternice, care ar provoca o răcire temporară, potrivit ANM.

„Datorită influenței La Niña în Pacificul tropical temperatura apei oceanului este cu 1.0-2.0 °C sub medie și în aceste condiții potrivit Met Office temperatura medie globală a aerului în 2021 va fi puțin sub cea din anii precedenți (începând cu 2015). La Niña este opusul El Niño și are un efect temporar de răcire asupra temperaturii medii globale”, arată specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie.