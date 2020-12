Specialiștii anunță că sunt județe cu vizibilitate de sub 50 de metri, ceea ce va produce probleme de trafic, dar și zone extinse din țară cu vânt puternic și viscol.

Unde e ceață densă

Județele Dolj și Olt se află sub o atenționare ANM. Specialiștii anunță că se va semnala „ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii sub 200 m şi izolat sub 50 m”.

De asemenea, în județul Argeş se află sub o astfel de atenționare localitățile Curtea de Argeș, Bascov, Băiculești, Albeștii de Argeș, Mălureni, Merișani, Budeasa, Tigveni, Șuici, Cocu, Valea Danului, Uda, Ciofrângeni, Băbana, Valea Iașului, Cepari, Cotmeana, Sălătrucu, Morărești, Drăganu, Cicănești,

Poienarii de Argeș.

Aceeași situație va fi întâlnită și în zona joasă din județul Neamț

Vânt și viscol mai ales la munte

Sub avertizare Cod galben de vânt puternic se află județele Sibiu, Suceava, Neamț, Maramureș, Bistrița-Năsăud, olt, Vâlcea

În județul Sibiu vor fi probleme la Sibiu, Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Turnu Roșu, Sadu și Boița, unde vântul va atinge viteze la rafală de 55-65 de kilometri pe oră.

În județele Suceava, Neamț, Bistrița-Năsăud, Maramureș codul galben de vânt puternic, cu viteze de 90-100 de kilometri la oră, este valabil pentru zonele de munte, la peste 1800 de metri.

În județele Olt și Vâlcea specialiștii ANM prognozează intensificări ale vântului de 55 – 65 kilometri pe oră în următoarele localități:

Olt: Slatina, Balș, Scornicești, Piatra-Olt, Potcoava, Osica de Sus, Iancu Jianu, Mărunței, Curtișoara, Fălcoiu, Izvoarele, Găneasa, Valea Mare, Movileni, Crâmpoia, Corbu, Colonești, Strejești, Pleșoiu, Verguleasa, Brâncoveni, Bobicești, Schitu, Tufeni, Pârșcoveni, Șerbănești, Morunglav, Cârlogani, Vitomirești, Vulpeni, Vâlcele, Vulturești,

Coteana, Teslui, Brebeni, Cungrea, Bârza, Spineni, Slătioara, Grădinari, Icoana, Poboru, Perieți, Bărăști, Voineasa, Găvănești, Sârbii – Măgura, Călui, Dobroteasa, Priseaca, Bălteni, Oboga, Ghimpețeni, Dobrun, Osica de Jos, Făgețelu, Șopârlița, Milcov, Leleasca, Optași-Măgura, Nicolae Titulescu, Ipotesti, Tătulești, Oporelu, Sâmburești, Topana, Baldovinești, Văleni;

Vâlcea: Drăgășani, Bălcești, Prundeni, Stoilești, Ionești, Șușani, Orlești, Lungești, Ștefănești, Valea Mare, Dănicei, Sutești, Laloșu, Drăgoești, Diculești, Crețeni, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Voicești, Mitrofani, Amărăști.