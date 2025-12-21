Prognoza meteo, 21 decembrie. Temperaturi surprinzătoare pentru această perioadă a lunii

Vreme marcată de temperaturi peste normalul acestei perioade a lunii, azi, 21 decembrie, în România, conform celor de la ANM. Sunt anunțate ploi slabe sau burniță, pe arii restrânse în Maramureș și în nordul Moldovei și izolat în restul teritoriului.

De asemenea, în nordul Carpaților Orientali vor fi posibile precipitații mixte. Izolat vor fi condiții de polei în nordul Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile se vor situa peste mediile multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii decembrie în mare parte din țară, cu maxime ce se vor încadra între 2 și 9 grade Celsius și minime între -3 și 4 grade Celsius. Cu precădere la începutul zilei și noaptea, local va fi ceață.

Duminică, în București, valorile termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei. Nebulozitatea stratiformă va persista și mai ales dimineața și noaptea va fi ceață, posibil asociată cu burniță. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade Celsius, iar cea minimă va fi de 0 spre 2 grade Celsius, au mai informat specialiștii meteo.

Mâine, nebulozitatea stratiformă va fi persistentă în sudul și în estul teritoriului, unde pe arii restrânse vor fi ploi slabe și burniță, iar în Carpații Meridionali și Orientali, trecător, vor fi posibile precipitații mixte. În restul țării, cerul va fi temporar noros și doar cu totul izolat vor fi posibile ploi slabe. Izolat vor fi condiții de polei în nordul Moldovei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului (viteze în general de 40…45 km/h). Regimul termic va fi caracterizat de valori peste cele climatologic specifice perioadei, astfel încât temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 9 grade. La polul opus, cele minime între -5 și 3 grade, ușor mai ridicate pe litoral și în sudul Banatului, până spre 4…5 grade. Îndeosebi la începutul zilei și noaptea, local va fi ceață.