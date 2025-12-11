Cresc temperaturile în Republica Moldova, maximele ies din media acestei perioade

Vreme caldă și astăzi, în Republica Moldova, cu valori termice în urcare, față de ziua anterioară, peste media obișnuită în această perioadă a anului, după cum informează meteorologii. Maximele de joi se vor încadra între 8 și 11 grade Celsius, cu o minimă de 6 grade Clesius în timpul nopții.

În mare parte a țării, cerul va fi acoperit de nori, pe tot parcursul zilei, fără șanse de apariție a precipitați, în centrul teritoriului, Soarele va face legea pe cer. Vântul va sufla moderat, fără intensificări. Sunt anunțate 8 grade Celsius la Ștefan-Vodă, vor fi câte 9 grade la Cahul și la Chișinău, 10 grade la Bălți și câte 11 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița. Mâine, maximele vor fi de 9 - 10 grade Celsius, cerul se anunță parțial înnorat.

Azi, în România, cerul va fi variabil în zonele montane și submontane, însă în restul țării vor fi înnorări în general persistente și local ceață, asociată izolat cu burniță sau ploaie slabă. Noaptea va ploua slab în Maramureș, cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania și pe spații mici în Banat și Crișana, iar la altitudini mari în Carpații Orientali vor fi precipitații mixte, comnform specialiștilor de la ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în a doua parte a nopții în Carpații de Curbură. Temperaturile maxime se vor situa în general între 3 și 13 grade Celsius, iar cele minime între -1 și 6 grade Celsius.

În București, cerul va fi înnorat, iar mai ales dimineața și noaptea va fi ceață, posibil asociată cu burniță. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade Celsius, iar cea minimă va fi de 1 până la 2 grade, au mai precizat meteorologii.