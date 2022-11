Profesorul Mircea Beuran, achitat în dosarul în care a fost acuzat de DNA de luare de mită

Medicul Mircea Beuran a fost acuzat de procurorul DNA Marius Daniel Pata că ar fi primit mita constând în 10.000 de euro și o cutie de 35 de lei. În luna februarie a anului 2020, Parchetul anticorupție a publicat referatul cu propunerea de arestare preventivă a profesorului Mircea Beuran. Judecătoarea Daniela Toader de la Tribunalul Bucuresti, deși a respins propunerea, a dispus măsura arestului la domiciliu.

Potrivit Luju,ro, nu există nici cea mai mica referire la vreo probă concretă care să confirme că medicul ar fi primit cei 10.000 de euro dați ca mită de către denunțătoarea Carmen Haiducu pentru a obține numirea într-un post de asistent universitar în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila.

Mircea Beuran, numit pericol public de DNA

Procurorul Daniel Pata ar fi folosit drept probe niște înregistrări furnizate de Carmen Haiducu, cea care a denunțat infracțiunea, dar nu coincideau cu momentul luării de mită, ci ar fi fost făcute cu mult după presupusa dată la care ar fi avut loc infracțiunea. Ulterior, interceptările audio au fost scoase din referatul de arestare. În schimb, DNA a ținut să introducă în referatul de arestare un detaliu care poate fi luat drept o batjocură a unuia dintre cei mai reputați medici din România, și anume faptul ca Beuran ar fi primit si o cutie de 35 de lei ca mită.

Motivul invocat de DNA, pentru care s-ar impune arestarea lui Beuran, a fost acela că profesorul Mircea Beuran ar fi pericol public.

„Modul de săvârșire a faptei de către inculpatul Beuran Mircea, precum și valoarea folosului urmărit (10.000 de euro), conturează o vădită stare de pericol pentru ordinea publică, având în vedere contextul social și economic și justifică privarea de libertate. La aprecierea pericolului concret al faptelor trebuie avută în vedere și reacția societății la asemenea fapte, prin care a fost criticata de cele mai multe ori corupția din domeniul public de sănătate”.

Sentința din dosarul nr. 9606/3/2020

„In baza art. 395 alin. 5 C.p.p., rap. la art. 16 lit. a C.p.p., achita pe inculpatul BEURAN MIRCEA, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita, prev. de art. 289 alin. 1 din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie.

Constata ca inculpatul Beuran Mircea a fost retinut pe o perioada de 24 ore, incepand de la data de 13.02.2020, ora 20:00, pana la data de 14.02.2020, ora 20:00 si arestat la domiciliu de la data de 14.02.2020 pana la data de 12.03.2020.

Dispune ridicarea sechestrului asigurator instituit prin Ordonanta nr. 82/P/2020 din 27.04.2020 prin care s-a dispus instituirea masurii asiguratorii a sechestrului, pana la concurenta sumei de 10.007,5 euro, asupra contului bancar cu nr. de identificare …, deschis la BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. – Sucursala Dorobanti pe numele inculpatului Beuran Mircea” se arată în minuta sentintei nr. 233/2022 din dosarul nr. 9606/3/2020:

In baza art. 27 alin. 3 C.p.p, cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Constata ca inculpatul a fost asistat de aparatori alesi. Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia procurorului si a partilor, astazi, 17.11.2022”.