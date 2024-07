Antrenorul de genii, Kristof Lajos, era în atenția procurorilor din 2023. Suspiciunile anchetatorilor

București. Kristof Lajos, reținut pentru violul unui minor, era în vizorul procurorilor încă din vara trecută. Surse apropiate de anchetă au dezvăluit, în exclusivitate pentru EVZ, că acesta a atras atenția unor colaboratori din cauza „comportamentului deviant”.

„Antrenorul de genii”, așa cum era cunoscut, a atras atenția, mai întâi unor colaboratori din ONG-uri. Aceștia ar fi avut suspiciuni în legătură cu comportamentul său și au apelat la ajutorul autorităților.

Bărbatul prins în flagrant în timp ce ar fi întreținut relații sexuale cu un minor era în atenția procurorilor de mai multă vreme. Primele cercetări ar fi fost inițiate încă din iunie - iulie anul trecut. Kristof Lajos ar fi atras atenția, mai întâi, reprezentanților unor ONG din domeniul protecției copiilor, cu care mai colabora.

Conform unor surse apropiate de anchetă, comportamentul său, considerat „deviant”, a stârnit îngrijorare, iar colaboratorii săi s-au adresat autorităților cărora le-au prezentat suspiciunile lor.

Polițiștii Secției 26 l-au reținut sâmbătă, în timp ce viola un copil în vârstă de 14 ani, într-un apartament din sectorul 4. Kristof Lajos a fost filat mai multe săptămâni de polițiștii Direcției Operațiuni Speciale. Se pare că patru agenți se aflau în permanență pe urmele sale și-l supravegheau. Potrivit unei comunicări a poliției, el l-ar fi ademenit pe minor cu bani, haine și un telefon, îndepărtându-l de familie.

Băiatul de 14 ani este acum în custodia mamei, după ce în ultimele luni a fost internat într-un centru de asistenţa socială. Anchetatorii spun că „antrenorul de genii” ar fi violat și alți minori în trecut. Astfel, ei fac apel la aceștia să meargă la poliție și să depună plângere.

Kristof Lajos este fondatorul programului național „Mentor în România” si al asociației Kristophăr pentru copii talentați. El poza într-un activist civic, expert în educație, interesat de promovarea tinerilor cu abilități deosebite. Pentru activitatea sa a fost premiat la mai multe evenimente din țară și din străinătate pentru inovație în educație.

Într-una din postările sale de pe rețelele sociale, îi îdemna pe oameni să fie atenți la cei din jur și să-i ajute când îi văd în nevoie. El s-a dat pe sine ca exemplu, arătând că nimeni nu i-a întins mâna când a leșinat pe stradă din cauza unor probleme medicale.

„...M-am îmbrăcat cum am putut, aproape paralizat de durere, și am pornit pe drum. Era ora șase dimineața, când lumea începea să iasă pe stradă. Abia îmi târam picioarele de durere. La jumătatea drumului, am leșinat complet. Și ghiciți ce? Am stat întins pe trotuar vreo 10 minute, timp în care oamenii treceau liniștiți pe lângă mine. Indiferență totală”, povestea Kristof Lajos.