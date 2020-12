Mircea Beuran: „Este vorba despre o femeie care are un cancer de pancreas extensiv care prindea și stomacul și esofagul și tot… Practic era un caz pe care extrem de puțini s-ar putea oferi să-l opereze. Această femeie este adusă de un coleg doctor. Femeia își dorea să mai bea apă și să mai înghită mâncare pentru că știa că moare. Am operat-o, a băut apă, a mâncat. La vizită ne mulțumea pentru că și-a îndeplinit visul și în a 7-a, a 8 -a zi a făcut o complicație hemoragică. Pe terenul acela neoplazic în care structurile nu mai sunt…undeva un vas de sânge s-a deschis și această hemoragie fiind într-o duminică, am primit telefon să-mi spună că pacienta mea este într-o hemoragie. Eram acasă, la Ciolpani”,, povesteşte Mircea Beuran în cadrul emisiunii menţionate mai sus.

Este înfiorător ce s-a întâmplat în acele clipe cu pacienta bolnavă care avea 40 de kg

Şi continuă: „Aceasta a fost operată pe etajul pe care eu sunt șef de secție, în secția cu paturi. În blocul operator de pe etaj…Sâmbăta și duminica, toate operațiile din spital, inclusiv urgențele, se operează în Departamentul de Urgențe unde există mai multe săli de operație, unde există un medic coordonator, unde există fișă de post, unde există soră șefă, unde există personal pe fiecare sală de operație. Această femeie a fost dusă acolo, echipa mea, pentru că au fost niște discuții între colegi, «domnule operația e grea, lasă, cheamă-l pe profesor să vină el să intre». Echipa mea a venit, au pregătit bolnava și în clipa în care s-a vrut să se folosească bisturiul electric, a apărut de sub cearșafuri miros de ebonită arsă. Vrând să vadă despre ce este vorba, deci nu s-a aprins pe locul de lucru, au ridicat câmpul operator și atunci a pătruns aer, pătrunzând aer, tot ce s-a scurs soluție pe bolnavă s-a aprins. Cu aceeași soluție, dar în altă sală de operație, cu un aparat bisturiu electric, se operase și în urmă cu 8 zile. Când s-a aprins, cel care era operatorul principal, a luat bolnava și a tras-o de pe masă, era o bolnavă, 40 de kg. Când a tras-o colegul celălalt a scos de sub ea câmpurile care se aprinseseră și practic, această bolnavă a stat câteva secunde în pâlpâiala aceea de foc”, a explicat medicul.

La o săptămână de la tragedie, medicul susține că a aflat că este incriminat în această cauză din presă