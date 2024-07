Social E oficial, ciorile sunt deștepte. Ele pot număra până la patru







Ciorile pot număra până la patru, a constatat un nou studiu. Ele sunt, practic, asemănătoare... copiilor mici.

Nu doar că aceste creaturi curioase pot număra, dar pot și să coreleze numărul de sunete pe care le fac atunci când le este arătat un număr. Așa arată un nou studiu realizat de o echipă de cercetători de la laboratorul de fiziologie animală al Universității din Tübingen din Germania.

Modul în care păsările recunosc și reacționează la numere este similar unui proces pe care îl folosim noi, oamenii. E aproape identic cu ce facem pentru a învăța să numărăm când suntem copii mici. Descoperirile, au fost publicate în jurnalul Science.

Pot ciorile să numere asemănător copiilor mici?

„Oamenii nu au monopol pe abilități precum gândirea numerică, abstractizarea, fabricarea uneltelor și planificare”, a spus expertul în cogniție animală Heather Williams. „Nimeni nu ar trebui să fie surprins că ciorile sunt 'inteligente'.” Williams, profesor de biologie la Williams College din Massachusetts, nu a fost implicat în studiu.

În regnul animal, număratul nu este limitat la ciori. Cimpanzeii au fost învățați să numere și să înțeleagă valoarea numerelor, asemănător copiilor mici. În încercarea de a atrage parteneri, unii masculi de broască numără numărul de apeluri ale masculilor concurenți pentru a le egala. Oamenii de știință au teoretizat chiar că furnicile își retrasează drumul înapoi la colonii numărându-și pașii.

Ceea ce a arătat acest ultim studiu este că ciorile, asemănător oamenilor tineri, pot învăța să asocieze numerele cu valorile și să numere cu voce tare în consecință.

Cercetarea a fost inspirată de copiii mici care învață să numere, a spus Diana Liao, autorul principal al studiului, neurobiolog și cercetător senior la laboratorul din Tübingen. Copiii folosesc cuvintele numerelor pentru a calcula numărul de obiecte din fața lor: dacă văd trei jucării în fața lor, număratul lor ar putea suna ca „unu, doi, trei” sau „unu, unu, unu”. Poate că ciorile ar putea face același lucru, s-a gândit Liao.

Ciorile și-au planificat numărul de croncănituri

Liao și colegii ei au antrenat trei ciori, o specie europeană pe parcursul a peste 160 de sesiuni. În timpul antrenamentelor, păsările au trebuit să învețe asocieri între o serie de indicii vizuale și auditive de la 1 la 4. Și să producă… numărul corespunzător de croncănituri.

Când păsările terminau de numărat și croncănit, ele apăsau pe o tastă „enter” de pe ecranul tactil care le prezenta indiciile. Dacă păsările numărau corect, primeau o recompensă. Se părea că, pe măsură ce indiciile continuau, ciorile reacționau mai lent la fiecare indiciu. Timpul lor de reacție creștea pe măsură ce „se apropiau mai multe vocalizări”, a scris Liao, sugerând că ciorile plănuiau numărul de croncănituri pe care urmau să le facă înainte de a deschide ciocul.

Cercetătorii puteau chiar să spună câte apeluri plănuiau păsările să facă după modul în care suna primul apel. Diferențe acustice subtile care arătau că ciorile știau câte numere vedeau și sintetizau informația. „Ele înțeleg numerele abstracte ... și apoi planifică înainte, potrivind comportamentul lor pentru a corespunde acelui număr”, a spus Williams.

Chiar și greșelile pe care le făceau ciorile erau oarecum avansate: dacă ciorile croncaniseră o dată prea mult, bâjbâiseră la același număr. Acestea sunt „același tip de erori pe care le fac oamenii”, a spus Williams.

Încă învățăm despre cât de inteligente sunt ciorile

Păsările și multe alte animale au fost considerate anterior ca luând decizii doar pe loc. Adică bazate pe stimuli din mediul lor imediat. Dar cele mai recente cercetări oferă mai multe dovezi despre capacitatea ciorilor de a sintetiza numerele pentru a produce un sunet și sugerează că această abilitate este sub controlul lor. ”Ele contestă credința comună odinioară că toate animalele sunt doar mașini de răspuns la stimuli”, a spus Kevin McGowan, un cercetător la Cornell Lab of Ornithology din Ithaca, New York. El studiat ciorile sălbatice în habitatele lor de mai bine de două decenii. McGowan nu a fost implicat în studiul de care vorbim.

Studiul a demonstrat că „ciorile de fapt gândesc înainte și au capacitatea de a comunica într-un mod structurat, preplanificat. Este un fel de precursor necesar pentru a avea un limbaj.”

Inteligența ciorilor a fost studiată de decenii. Oamenii de știință au investigat ciorile din Noua Caledonie creându-și propriile unelte compuse pentru a accesa mâncarea. Cercetarea ciorilor a început cu Nicholas Thompson în 1968, scria expertul în cogniția animalelor, Irene Pepperberg. Profesor de cercetare în științele psihologice și ale creierului la Universitatea din Boston, Pepperberg este cel mai bine cunoscut pentru munca sa cu un papagal gri african numit Alex. Thompson a emis ipoteza că ciorile ar putea număra bazându-se pe croncăniturile lor. Durata și numărul cărora păreau să le controleze într-o rafală de sunet dată. Abilitățile de numărare ale ciorilor „par să depășească cerințele pe care supraviețuirea le impune”, a scris el.

Cercetări îndelungi

Un alt studiu de la Universitatea din Tübingen despre abilitățile de numărare ale ciorilor, din septembrie 2015, a antrenat păsările să recunoască grupuri de puncte

Cercetătorii au descoperit că neuronii ciorilor ignorau dimensiunea, forma și aranjamentul punctelor și extrăgeau doar numărul acestora. „Așadar, creierele ciorilor pot reprezenta cantități diferite. Iar ciorile pot învăța rapid să coreleze cifrele arabe cu acele cantități. Ceva ce oamenii le învață de obicei explicit copiilor lor”, a spus Williams.