Profesorii vor primi bani mai mulți. Cu cât le vor crește veniturile

Profesorii români, miluiți de Guvern în octombrie. Peste 300.000 de angajați din sectorul educației se vor bucura de bani mai mulţi în luna octombrie. Anunțul a fost făcut marţi de ministrul Investițiilor, Adrian Câciu.

Ministrul Investițiilor, Adrian Câciu, a anunţat, marţi, data la care profesorii vor primi prima de carieră didactică, în valoare de 1.500 lei. De asemenea, a fost anunțată data când prima de carieră profesională, de 500 de lei, va ajunge la angajaţi.

În luna octombrie, peste 300.000 de angajați din sectorul educației vor beneficia de alocare financiară suplimentară de 427 milioane lei.

Mai exact, va fi acordată o primă de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, în valoare nominală de 1.500 lei/persoană și o primă de carieră profesională pentru personalul nedidactic, în valoare nominală de 500 de lei/ persoană.

Când își vor primi primele profesorii

Banii vor ajunge la profesori în perioada 20-27 octombrie, a spus ministrul Adrian Câciu.

Sprijinul se va acorda în conformitate cu prevederile OUG 58/2023, „estimarea noastră fiind că banii vor ajunge la personalul din educație în perioada 20-27 octombrie”, arată Adrian Câciu, potrivit Mediafax.

Salariile profesorilor români, sub cele din OCDE

Salariile profesorilor sunt mai mici în comparație cu alte categorii profesionale care au absolvit studii superioare. Conform raportului, salariul de bază ale profesorilor de liceu cu 15 ani de experiență este de 29.969 dolari pe an în România. Este mult sub suma încasată de un dascăl cu o carieră similară la nivelul OCDE. Suma medie este de 53.456 de dolari pe an. Raportul a fost elaborat înainte de creșterile salariale, de peste 25%, în medie, acordate de la 1 iunie 2023, după greva profesorilor.

Raportul mai atrage atenția asupra necesității întăririi eforturilor menite să lărgească accesul copiilor la educație timpurie. În România, doar 15% dintre copiii cu vârsta de până la 2 ani sunt înscriși în cadrul unei forme de educație timpurie. De asemenea, 64% dintre copiii în vârstă de până la 3 ani sunt înscriși programe de studiu. Prin comparație media OCDE este de 73%.