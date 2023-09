Dezastru în Învățământ. Analiza OCDE prezintă eșecul politicilor românești

Dezastrul din Educație, în România, conform informațiilor prezentate în ultimul raport OCDE. Documentul are la bază informațiile furnizate de autoritățile române. Raportul „Education at a Glance”, este primul care anaizează situația din România. Aceasta în condițiile în care țara noastră candidează pentru un loc în cadrul organizației.

Iar din concluziile prezentate rezultă că sistemul de învățământ românesc se plasează mult sub media celorlalte state membre. Țara noastră a bifat negativ aproape toți indicatorii cheie care stau la baza analizei.

Documentul arată că proporția tinerilor cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani care nu au terminat liceul este aproape dublă față de media OCDE. Datele arată că 22% din tinerii români au abandonat liceul, comparativ cu 14% cât este media în statele membre OCDE. Totodată, proporția din populație – persoane între 25 și 64 de ani – care a absolvit studii terțiare în România este de 20%, față de 40%, media OCDE.

O altă problemă este cea legată de calitatea actului educațional. Acesta se reflectă și în faptul că 5,7% dintre studenții care învață în România vin din străinătate. Prin comparație, media este de 6,3%, la nivelul OCDE.

Salariile profesorilor români, sub cele din OCDE

Dezastrul din Educație. Salariile profesorilor sunt mai mici în comparație cu alte categorii profesionale care au absolvit studii superioare. Conform raportului, salariul de bază ale profesorilor de liceu cu 15 ani de experiență este de 29.969 dolari pe an în România. Este mult sub suma încasată de un dascăl cu o carieră similară la nivelul OCDE. Suma medie este de 53.456 de dolari pe an. Raportul a fost elaborat înainte de creșterile salariale, de peste 25%, în medie, acordate de la 1 iunie 2023, după greva profesorilor.

Raportul mai atrage atenția asupra necesității întăririi eforturilor menite să lărgească accesul copiilor la educație timpurie. În România, doar 15% dintre copiii cu vârsta de până la 2 ani sunt înscriși în cadrul unei forme de educație timpurie. De asemenea, 64% dintre copiii în vârstă de până la 3 ani sunt înscriși programe de studiu. Prin comparație media OCDE este de 73%.

Situația se menține și la nivelul vârstei de 4 ani, unde România este cotată cu 78%, în vreme ce media OCDE este de 88%.

Cheltuielile per elev sunt mai mici

În România, cheltuielile per elev alocate instituțiilor de învățământ sunt mai mici decât media OCDE. În școala primară, diferența este de la 8.188 dolari, față de 10.658 dolari media OCDE. În sistemul terțiar, se ajunge la 9.602 dolari, comparativ cu 18.105 dolari media OCDE.

Procentul tinerilor care au absolvit studii superioare – 25-34 de ani – este la jumătate față de media înregistrată la nivelul organizației. Este vorba despre 21% dintre bărbați și 28% dintre femei, comparativ cu 41% bărbați și 54%, femei.

Raportul mai arată că, la noi, numărul de ore de școală obligatorii în gimnaziu este cu 32 mai mic față de media OCDE (7.602 ore față de 7.634).

dezastrul din Educație. OCDE arată că învățământul vocațional și tehnic este mai popular în România, în rândul tinerilor. Astfel, 32% dintre elevii români sunt înscriși în învățământul din filiera profesională (tehnologic, vocațional, profesional). La nivelul OCDE, procentul mediu este de 24%. La noi, programele vocaționale beneficiază de o finanțare ceva mai crescută, comparativ cu învățământul liceal generalist.

Dezastrul din Educație. Ligia Deca apreciază raportul

Ministrul Educației Ligia Deca a comentat raportul OCDE. În opinia sa, este vorba despre o imagine de moment. Ea a recunoscut că datele sunt reale și că analiza este folositoare pentru elaborarea legislației secundare și a politicilor publice viitoare. Deca a precizat că datele din raport vor fi utilizate pentru a îmbunătăți situația.

În ianuarie 2022, Consiliul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică a decis începerea discuțiilor de aderare cu România. Ca parte a procesului de aderare, România urmărește alinierea legislației interne și a politicilor publice cu practicile existente în OCDE.

În acest context, România s-a alăturat programului INES (Indicators of National Education Systems). Acesta este dedicat indicatorilor privind sistemele naționale de educație și a fost inclusă pentru prima dată în publicația „Education at a Glance 2023”.