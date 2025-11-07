Jumătate de milion de euro pentru profesorii care predau germană în școli

Profesorii de limba germană din România beneficiază și în acest an de sprijin financiar din partea Germaniei. Potrivit anunțului făcut de Ambasada Germaniei la București, această țară europeană a alocat un buget de 505.000 de euro pentru desfășurarea proiectului.

Sprijinul financiar urmărește promovarea limbii germane ca limbă maternă în școlile și instituțiile de stat și combaterea deficitului de profesori calificați. Proiectul include pregătirea continuă a cadrelor didactice și dezvoltarea de manuale moderne în limba germană, pentru a le permite elevilor să își continue studiul la nivel nativ. De asemenea, tinerii vorbitori de germană sunt încurajați să urmeze o carieră în învățământ.

Acordul de finanțare de 505.000 de euro a fost semnat recent la Ambasada Germaniei la București de ministrul consilier Markus Teglas, adjunctul șefului misiunii diplomatice, și de directorul general al Fundației Saxonia, Klaus-Harald Sifft.

Proiectul, implementat la nivel național de Fundația Saxonia din Râșnov, sprijină 747 de profesori și 256 de educatori, oferindu-le indemnizații pentru a asigura un învățământ de calitate în limba germană.

„Aceşti profesori şi educatori, care lucrează în şcoli şi grădiniţe cu predare în limba germană din întreaga ţară, constituie coloana vertebrală a acestor instituţii de învăţământ. Prin munca lor, ei aduc o contribuţie importantă la coeziunea societăţilor noastre şi la relaţiile noastre bilaterale. (…) Pe termen lung, acest lucru consolidează legăturile dintre România şi Germania. Se facilitează astfel un schimb aprofundat care creează, de asemenea, o bază pentru încredere şi înţelegere pe termen lung”, a afirmat ambasadoarea Angela Ganninger, potrivit Agerpres.

Ea a menționat că aproape 22.000 de copii și tineri au fost sprijiniți prin măsurile luate de Guvernul Federal.

„Când tinerii pot învăţa în limba lor maternă, limba rămâne vie. Profesorii noştri sunt cei mai importanţi ambasadori în acest sens”, a afirmat Klaus-Harald Sifft, directorul general al Fundaţiei Saxonia.

Proiectul „Susținerea cadrelor didactice din învățământul în limba germană din România” primește sprijin prin Ambasada Germaniei încă din 2015. Fundația Saxonia, cu peste 30 de ani de experiență în domeniul social și al sprijinului economic, se ocupă de la început de implementarea acestui proiect dedicat profesorilor din învățământul german din România.