Profesorul de religie acuzat că a violat o copilă, arestat

Profesorul de religie acuzat că a violat o copilă, arestat
Profesorul de religie de 45 de ani a fost arestat după ce procurorii din București au stabilit că ar fi întreținut în mod repetat relații sexuale cu o elevă de 14 ani, în intervalul ianuarie–mai 2025, atât în locuințe din Capitală, cât și în județul Teleorman, potrivit PortalJust.

Bărbatul, fost consilier local și candidat la Primărie în 2020 din partea PSD și în 2024 din partea PNL, este acum în custodia autorităților, iar cazul a generat un val de reacții în comunitate.

Profesorul de religie, arestat după acuzații grave

Conform comunicatului Parchetului de pe lângă Tribunalul București, profesorul a fost reținut pentru 24 de ore, iar procurorii au cerut ulterior arestarea preventivă pentru 30 de zile, ca măsură împotriva agresiunii fizice și altor acte de violență.

În perioada ianuarie–mai 2025, inculpatul a exercitat asupra victimei acte de violență fizică în două rânduri și ar fi profitat de poziția sa de profesor pentru a o manipula pe minoră, care nu a putut să-și acorde consimțământul.

Decizia de arestare subliniază gravitatea situației și necesitatea protejării victimei, precum și desfășurarea cercetării în condiții de siguranță.

Procurorii specializați în cazurile de abuzuri sexuale împotriva minorilor vor continua cercetările, implicând și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale.

Reacții și măsuri luate de autorități

Ministerul Educației a transmis o poziție oficială, reafirmând că astfel de fapte sunt inacceptabile și că vor fi intensificate controalele în unitățile școlare pentru prevenirea abuzurilor.

Familia elevei a beneficiat de sprijin psihologic, iar autoritățile locale au asigurat protecția acesteia pe durata anchetei.

Comunitatea locală a reacționat vehement, cerând sancțiuni dure și o evaluare mai atentă a persoanelor care dețin funcții publice sau predau elevilor.

Experții atrag atenția asupra necesității verificării riguroase a cadrelor didactice și a limitării riscului ca astfel de abuzuri să se repete.

Implicațiile arestării asupra comunității și politicii locale

Decizia de arestare ridică întrebări asupra modului în care persoanele implicate în educație și politică sunt monitorizate.

Faptul că inculpatul a fost candidat la Primărie de două ori accentuează impactul social al acestui caz și subliniază nevoia de mecanisme clare de verificare înainte de acordarea unor funcții publice.

În plus, cazul a generat discuții ample privind protecția minorilor, siguranța în școli și responsabilitatea cadrelor didactice.

Experții în drept și protecția copilului avertizează că astfel de situații trebuie tratate cu maximă seriozitate, pentru a preveni repetarea lor și pentru a asigura respectarea legii.

