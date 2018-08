De ce se afla procurorul militar în Piața Victoriei

Dosarul intervenţiei brutale a Jandarmeriei la mitingul Diasporei a fost mutat de la Parchetul Militar al Capitalei la Secţia Parchetelor Militare, după ce, ieri, oficiali ai diverselor instituţii s-au întrecut în declaraţii contradictorii cu privire la prezenţa unui procuror militar în mijlocul evenimentelor, aşa cum a dezvăluit pe surse EVZ încă de luni.





Procurorul general Augustin Lazăr a dispus, ieri, prin ordonanţă, preluarea dosarului privind intervenţia Jandarmeriei la mitingul Diasporei, din data de 10 august, de la Parchetul Militar al Capitalei, la Secţia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului General.

Într-un comunicat, preluarea dosarului a fost justificată de faptul că trebuie efectuate „cercetări unitare”, având în vedere că au fost depuse plângeri împotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, a prefectului Capitalei, Speranţa Clişeru, precum şi pe numele şefilor Jandarmeriei - Sebastian Cucoş (Direcţia Generala a Jandarmeriei) şi Alin Mastan (Jandarmeria Capitalei).

Preluare anchetei, „pe hârtie”

Numai, că potrivit aceluiaşi comunicat, dosarul a fost preluat numai sub aspectul competenţei, ancheta efectivă urmând a fi desfăşurată tot la Parchetul Militar al Capitalei, începând de astăzi. „Menţionăm că în perioada 15 - 17 august 2018, în dosarul penal constituit la nivelul Secţiei Parchetelor Militare – PICCJ, se vor efectua acte de urmărire penală, inclusiv primirea de plângeri sau denunţuri. Activitatea se va desfăşura la sediul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, strada George Georgescu nr. 3 , sector 4, Bucureşti”, se arată în comunicat.

Ancheta a demarat in rem (n.r. - numai cu privire la faptă) la nivelul Parchetului Militar Bucureşti (PMB), după ce un procuror din cadrul acestei unităţi s-a autosesizat în urma imaginilor transmise de televiziuni în direct, încă din dupăamiaza zilei de 10 octombrie. Surse apropiate anchetei au relatat în exclusivitate pentru EVZ, duminică, de la ce anume a pornit dosarul. Un procuror militar de la PMB, fiind de serviciu vineri după-amiază, a mers personal în Piaţa Victoriei pentru a vedea „cu ochii lui” cum se desfăşoară intervenţia Jandarmeriei, iar în urma celor constatate a întocmit un proces-verbal.

Ieri dimineaţă, ministrul de Interne Carmen Dan a anunţat: „Jandarmeria şi-a coordonat toate intervenţiile în Piaţă sub supravegherea unui procuror militar. Am spus sâmbătă - sunt şefii misiunilor operative care au fost în Piaţă, este un întreg dispozitiv care s-a ocupat de coordonarea intervenţiei - totul sub supravegherea unui procuror militar”.

Cine ascunde adevărul?

