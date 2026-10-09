Procurorul general al României, Cristina Chiriac, se opune proiectului de lege care propune eliminarea răspunderii penale pentru deținerea de droguri destinate consumului propriu. Parchetul General avertizează că modificările ar putea afecta combaterea traficului de droguri, sănătatea publică și activitatea organelor judiciare.

Procurorul general Cristina Chiriac a atras atenția și asupra consecințelor consumului de droguri, în special în rândul minorilor și tinerilor. Potrivit Parchetului General, efectele nu îi vizează exclusiv pe consumatori, ci se răsfrâng asupra familiilor și comunităților din care aceștia fac parte.

Unul dintre argumentele prezentate de instituție privește relația dintre cererea de droguri și activitatea rețelelor de distribuție.

Parchetul General arată că persoanele care cumpără droguri contribuie la menținerea pieței ilegale, iar investigarea faptelor de achiziționare și deținere poate ajuta autoritățile să identifice persoanele implicate în distribuirea substanțelor interzise.

În același timp, procurorii consideră necesară diferențierea consumatorilor de persoanele implicate în traficul de droguri. Această distincție nu ar trebui însă să conducă automat la diminuarea generalizată a răspunderii penale pentru deținerea substanțelor destinate consumului propriu.

Parchetul General susține că actualul cadru legislativ permite stabilirea răspunderii penale în funcție de particularitățile fiecărui caz. Printre criteriile care pot fi luate în considerare se numără categoria drogurilor, gravitatea faptei și situația personală a celui cercetat.

Totodată, legislația oferă posibilitatea aplicării unor măsuri adaptate persoanelor care consumă droguri, dar care nu participă la activități de trafic.

Din perspectiva instituției, aceste prevederi permit deja diferențierea situațiilor întâlnite în practică, fără a fi necesară o reducere generală a sancțiunilor.

Parchetul General a semnalat și o serie de consecințe pe care modificarea limitelor de pedeapsă le-ar putea avea asupra sistemului judiciar.

Potrivit documentului, o asemenea intervenție legislativă poate influența competența organelor judiciare, folosirea anumitor mijloace de administrare a probelor și termenele de prescripție. De asemenea, ar putea exista efecte asupra aplicării unor dispoziții din dreptul penal și procesual penal.

Procurorii consideră, din acest motiv, că modificările trebuie examinate inclusiv din perspectiva impactului asupra anchetelor și a modului de funcționare a justiției.

În punctul de vedere transmis, instituția se pronunță în favoarea extinderii serviciilor medicale destinate consumatorilor de droguri. Sunt susținute programele de consiliere, tratament și reintegrare socială, cu atenție deosebită pentru persoanele care se confruntă cu dependența.

Parchetul General apreciază însă că aceste servicii pot fi dezvoltate fără eliminarea sau diminuarea sancțiunilor penale, cele două categorii de măsuri putând fi aplicate în paralel.

În concluzie, instituția a transmis un aviz nefavorabil proiectului în forma analizată. Potrivit procurorilor, orice reformă în domeniu ar trebui fundamentată pe statistici, studii criminologice și medicale, precum și pe evaluări ale consecințelor asupra sănătății publice și activității judiciare.

Inițiativa legislativă contestată de Parchetul General a fost depusă la Senat de Victoria Stoiciu, senator neafiliat, fost membru PSD, Cristian Ghinea (USR) și Cătălin-Daniel Fenechiu (PNL).

Cei trei parlamentari au solicitat dezbaterea proiectului în procedură de urgență. Potrivit propunerii, faptele care presupun cultivarea, producerea, fabricarea, prepararea, cumpărarea sau deținerea drogurilor exclusiv pentru consum propriu ar urma să fie sancționate contravențional, în loc să constituie infracțiuni.

În prezent, cumpărarea și deținerea drogurilor pentru consum propriu sunt sancționate penal, legea prevăzând pedepse cu închisoarea.

În varianta propusă de parlamentari, sancțiunile ar urma să fie diferențiate în funcție de categoria substanțelor:

Pentru drogurile de risc, amenzile ar fi cuprinse între 1.000 și 1.500 de lei.

Pentru drogurile de mare risc, amenzile ar fi cuprinse între 1.500 și 3.000 de lei.

Astfel, proiectul urmărește înlocuirea răspunderii penale cu sancțiuni contravenționale în cazul activităților legate exclusiv de consumul propriu, măsură față de care procurorul general Cristina Chiriac și-a exprimat opoziția.