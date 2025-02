Sport Procesul Simonei Halep, pe ultima sută de metri. Românca a obținut deja o primă mare victorie







Tribunalul Suprem din New York a hotărât că procesul dintre Simona Halep și triada Quantum Nutrition - RJ Packaging Inc. - General Ingredient poate demara! De la momentul depunerii plângerii, a trecut un an, timp în care companiile canadiene considerate vinovate în cazul de dopaj al româncei au încercat să câștige timp prin diverse proceduri administrative, în scopul de a amâna litigiul. Avocații Simonei Halep au reușit să obțină o primă victorie în acest demers.

Simona Halep, daune de 10 milioane de dolari

Pe 15 februarie 2024, Simona Halep, prin intermediul avocaților săi din SUA, a demarat un proces la Tribunalul Suprem din New York, solicitând daune de 10 milioane de dolari de la compania canadiană Quantum Nutrition. Aceasta este o firmă din Toronto, deținută de frații John și Konstantinou Koveos, care a furnizat fostului său staff, condus de Patrick Mouratoglou, suplimentul Keto MCT, contaminat cu roxadustat.

Utilizarea acestui produs a dus, pe 7 octombrie 2022, la o suspendare de patru ani pentru Halep, după ce a fost depistată pozitiv la un test antidoping în timpul US Open 2022. Totuși, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a redus sancțiunea la 9 luni pe 5 martie 2024.

Revenire timidă pe terenul de tenis, după suspendare

Constănțeanca a revenit timid în circuit în martie 2024, jucând doar șase meciuri, plus unul demonstrativ. Pe 4 februarie 2025, a anunțat că se retrage din activitate, după o înfrângere clară în fața Luciei Bronzetti la „Transylvania Open”, cu scorul de 1-6, 1-6.

Procesul de peste Ocean nu a putut începe până acum, fiind blocat în proceduri administrative complexe, prin care pârâții (Quantum Nutrition, Custom Food Packaging și General Ingredient) au folosit toate tacticile posibile pentru a câștiga timp în litigiul riscant cu Halep. Totuși, așteptarea se apropie de sfârșit, iar cazul va fi discutat la începutul lunii aprilie! GSP a analizat cele mai recente documente oficiale din dosar și îți oferă detalii actualizate despre un caz deosebit de controversat.

Simona Halep s-a retras din circuitul sportiv

Simona Halep a încheiat capitolul tenisului, retrăgându-se din circuit în cadrul turneului „Transylvania Open”. Totuși, numele fostului număr 1 mondial rămâne în centrul atenției datorită unui proces major deschis la începutul anului 2024 la Tribunalul Suprem din New York.

Acest litigiu vizează solicitarea constănțencei de a obține compensații în valoare de 10 milioane de dolari de la Quantum Nutrition, RJ Packaging Inc. și General Ingredient, companiile considerate responsabile pentru obținerea ingredientelor, prepararea și livrarea suplimentului contaminat care a dus la suspendarea Simonei Halep pentru doping în 2022. Instanța, condusă de judecătoarea Mary Rosado, a stabilit deja prima dată a procesului: 9 aprilie 2025.

Acțiune legală inițiată în SUA pentru afectare financiară, reputațională și emoțională

Pe 15 februarie se va împlini un an de când avocații Simonei Halep au inițiat procedurile legale în Statele Unite. Cererea româncei urmărește obținerea de despăgubiri financiare (pentru „neglijență gravă”), reputaționale (pentru „umilire trecută și viitoare”) și emoționale (pentru „durere, suferință și pierderea plăcerii de a trăi”).

Printre motivele invocate se numără `„răspunderea absolută pentru produs, încălcarea garanției de conformitate, atât implicite cât și explicite, denaturare intenționată și din neglijență, publicitate înșelătoare, precum și încălcarea legislației comerciale din New York”. Cazul este judecat într-un tribunal din New York, pentru că Halep a consumat colagenul de marca Schinoussa într-un hotel din oraș, în perioada în care se pregătea pentru US Open 2022.

Cele trei firme incriminate au tras de timp prin proceduri administrative

A existat o perioadă în care cele trei firme reclamate au încercat să câștige timp prin diverse manevre administrative.

În special, au fost implicate proceduri complexe de notificare și citare în Canada, țara în care își au sediul companiile pârâte. Una dintre acestea, RJ Packaging Inc., a încetat să existe în octombrie 2022, la scurt timp după izbucnirea scandalului legat de Halep. Sub denumirea comercială „Custom Food Packaging”, RJ Packaging Inc. a fost responsabilă pentru amestecarea ingredientelor, ambalarea produsului și etichetarea acestuia.

Prin decizia instanței din 27 ianuarie 2025, s-a stabilit că procedurile referitoare la Quantum Nutrition au fost respectate, iar termenele de notificare și citare pentru RJ Packaging Inc. și General Ingredient se vor prelungi cu 180 de zile (6 luni) de la data emiterii rezoluției.

Astfel, termenul se va extinde până la sfârșitul lunii iulie! Aceasta este, în totalitate, exact ceea ce avocații lui Halep au solicitat printr-o cerere specială depusă în octombrie 2024, când au realizat că adversarii încearcă să evite comunicarea cu echipa lui Halep printr-o strategie de sustragere.

Deciziile instanței din New York

Instanța din NY a prezentat cinci decizii prin ordinul din 27 ianuarie:

Se acceptă cererea reclamantului de prelungire a termenului de notificare a procesului către pârâtele RJ Packaging Incorporated și General Ingredient, Inc.; Se stabilește că termenul acordat reclamantului pentru citarea pârâtelor RJ Packaging Incorporated și General Ingredient, Inc. se prelungește cu 180 de zile de la data emiterii prezentei ordonanțe; Se constată că citarea de către reclamant a pârâtului „Quantum Nutrition Inc”, d/b/a Schinoussa Super Foods este completă, iar Quantum trebuie să depună răspunsul în termen de 20 de zile de la notificarea prezentului ordin; Se dispune ca, până la 8 aprilie 2025, părțile să se întâlnească, să se consulte și să transmită o propunere de ordin de conferință preliminară către Curte prin e-mail la adresa XXX@nycourts.gov. Dacă, din diverse motive, părțile nu reușesc să ajungă la un acord privind o propunere de conferință preliminară, acestea se vor prezenta în persoană pentru o conferință preliminară pe data de 9 aprilie 2025, la ora 9:30, în sala 442, situată la 60 Centre Street, New York, New York.; În termen de 10 zile de la emitere, reclamantul va transmite o copie a prezentei ordonanțe tuturor părților active, cu notificarea deciziei, prin intermediul sistemului NYSCEF.

Ce înseamnă ordinul de conferință preliminară, menționat de judecător? Aceasta este o procedură prin care părțile sunt invitate să prezinte, printr-un acord comun, un calendar pentru prezentarea probelor și pentru abordarea oricăror chestiuni preliminare legate de caz. Acest document ar trebui să fie inclus în dosar până pe 8 aprilie.

Dacă nu se respectă acest termen, părțile vor fi chemate în fața judecătorului cu o zi mai târziu, pentru ca acesta să intervină și să stabilească pașii următori, conform unui program bine definit.

Reprezentanții Simonei Halep

Simona va beneficia de sprijinul unei echipe formate din patru avocați, coordonată de firma newyorkeză „Aidala, Bertuna & Kamins”. Avocații principali sunt Imran Ansari și Giovanni Orlando Conti. Ansari conduce divizia de drept civil a ABK și este analist de specialitate pentru mari rețele de televiziune din Statele Unite, precum CNN, CBS și Fox News.

Cei doi avocați suplimentari sunt Daniel Fleck, din Baroul din Wyoming, și Howard Jacobs, din California. Jacobs este cunoscut pentru obținerea, la TAS, a reducerii suspendării Simonei de la 4 ani la 9 luni, iar Fleck are o vastă experiență în cazuri similare cu cel al lui Halep.