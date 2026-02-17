Procesul dintre ANAF și soții Iohannis a fost strămutat la Hunedoara. Părțile s-au contrat la ultimul termen: Are relații în Sibiu!

Curtea de Apel Alba Iulia a decis strămutarea procesului dintre ANAF și soții Klaus și Carmen Iohannis de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara, în dosarul privind recuperarea a 4,7 milioane de lei. La ultimul termen, între părți au existat mai multe momente tensionate, potrivit fanatik.ro.

Litigiul dintre Agenția Națională de Administrare Fiscală și soții Klaus Iohannis și Carmen Iohannis nu va mai fi judecat la Sibiu. Curtea de Apel Alba Iulia a decis mutarea dosarului la Tribunalul Hunedoara, admițând solicitarea Fiscului privind strămutarea cauzei.

Decizia vine în contextul în care ANAF încearcă să recupereze 4,7 milioane de lei, sumă care reprezintă despăgubiri pentru lipsa de folosință a unui imobil din centrul municipiului Sibiu.

Reprezentantul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Brașov a susținut în fața instanței că există suspiciuni legate de imparțialitatea magistraților din Sibiu. Argumentul principal a fost legat de notorietatea celor doi pârâți în oraș.

“Consideră că circumstanțele procesului, calitatea părţilor implicate în acest dosar determină strămutarea acestui dosar datorită faptului că ambii pârâți se bucură de o notorietate în municipiul Sibiu, magistraţii Tribunalului desfășurându-și activitatea în centrul evenimentelor în legătură cu acest dosar.

Arată că pârâtul Iohannis Klaus Werner a avut calitatea de primar al municipiului Sibiu, iar pârâta Iohannis Carmen este cadru didactic în municipiul Sibiu, beneficiind astfel de relații în mediul public şi privat, datorită funcţiilor pe care pârâtul le-a avut, inclusiv cea de preşedinte al României”, se arată în încheierea ședinței de strămutare.

Klaus Iohannis a fost primar al municipiului Sibiu timp de mai multe mandate, iar Carmen Iohannis este cadru didactic în localitate. Potrivit susținerilor ANAF, această vizibilitate publică și relațiile construite de-a lungul timpului ar putea genera îndoieli cu privire la neutralitatea instanței locale.

Pentru a susține cererea, au fost depuse la dosar articole din presă care au relatat despre caz.

Avocatul soților Iohannis a respins argumentele privind influența locală și a susținut că presiunea mediatică a fost alimentată de declarațiile conducerii ANAF. El a făcut referire la un interviu acordat de președintele instituției, Adrian Nica, postului de televiziune Antena 3.

La momentul respectiv, șeful ANAF a arătat că instituția nu s-a mai confruntat cu o situație în care o cerere de sechestru asigurător să fie respinsă în aceeași zi în care a fost depusă. El a precizat însă că soluția aparține instanței și că ANAF va continua demersurile pentru instituirea măsurilor asigurătorii.

Apărarea a susținut că declarațiile publice privind rapiditatea soluției pot crea presiune asupra judecătorilor și a arătat că soții Iohannis nu au făcut comentarii publice despre proces.

Într-un final, pentru a evita orice discuții ulterioare, Curtea de Apel Alba Iulia a hotărât ca litigiul ANAF - Iohannis să se judece la Tribunalul Hunedoara.

Acțiunea introdusă de ANAF are ca obiect recuperarea sumelor obținute din închirierea unui imobil din centrul Sibiului. Clădirea a fost achiziționată de soții Iohannis de la un moștenitor ale cărui acte au fost ulterior declarate false.

În perioada în care imobilul s-a aflat în proprietatea fostului președinte, acesta a fost închiriat unei bănci, iar veniturile obținute sunt acum solicitate de stat. Klaus Iohannis nu a achitat suma cerută de Fisc, motiv pentru care cazul a ajuns în instanță.