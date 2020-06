Cei doi sunt așteptați să dea explicații după ce weekend-ul trecut au fost bătuți lângă un club din stațiunea Mamaia, anunță Antena 3.

Scandalul a izbucnit rapid, timpul de reacție fiind foarte mic. Celebrul cântăreț Jador, fostul concurent de la emisiunea „Puterea Dragostei”, a primit o bătaie sănătoasă în spatele unui club de fițe de pe litoral.

Alături de el se afla și Mario Fresh, iubitul fiicei Andreei Esca. Nici pe el nu l-au iertat agresorii supărați din parcare.

Ca urmare a măsurilor de relaxare impuse de stat, atât Jador, cât și Mario Fresh, au plecat la mare să se distreze, dar au rămas cu un gust amar după o singură noapte petrecută în club.

Esca e în alertă! Două celebrități din showbiz bătute de șase huligani, sub ochii fiicei

Nu se cunoaște încă motivul adevărat din spatele altercației, deși mai multe speculații au ajuns deja în mass-media.

După audieri, procurorii au luat o decizie preliminară și anume de a încadra fapta la loviri și alte violențe, decizia fiind urmată de o reacție imediată a lui Jador, în care explică cum s-au întâmplat, de fapt, lucrurile.

„Este foarte trist cum sunt tratați artiștii în România! În momentele în care vor sa se bucure de viata lor privata, ei au parte de oameni cu fel de fel de frustrări care își manifesta neputință lor pe altcineva. Cel mai grav însă nu mi se pare faptul ca am luat un pumn, cel mai urat a fost ca totul s-a întâmplat în fata persoanelor care te iubesc, fiindcă eu întreaga seara, am făcut poze, am vorbit și i-am tratat cu respect pe mulți din club, fanii mei, cei care îmi apreciază muzica.

Culmea, nici nu am făcut nimic sa se ajunga aici, nici nu ii cunoșteam pe cei care ne-au agresat… Va dati seama, asa, dintr-o data, în parcare, sa vina niște necunoscuți sa te atace din senin… este dureros și dur”, a declarat Jador în exclusivitate pentru WOWbiz.

Andreea Esca a dat lovitura?! Fiica ei a „pus mâna” pe un magnat

„Astăzi, în jurul orei 04.30, polițiști din cadrul Poliției stațiunii Mamaia au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul că în zona unui club ar fi avut loc un conflict. Polițiștii au identificat persoana apelantă ca fiind un bărbat de 25 de ani, iar în urma verificărilor s-a stabilit că acesta, împreună cu alte două persoane, ar fi fost agresate fizic în proximitatea clubului.

La fața locului nu a fost necesară intervenția ambulanței. Persoanele în cauză au fost conduse la sediul Poliției stațiunii Mamaia, unde au depus plângere. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe”, se arată într-un comunicat al Poliției.