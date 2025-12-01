Problemele se țin lanț de Ionel Ganea. Fostul fotbalist este chemat în fața instanței

Fostul fotbalist Ionel Ganea traversează una dintre cele mai grele perioade ale vieții. După tragedia în care și-a pierdut fiul în urma unui accident rutier, Ganea este din nou în fața instanței, într-un proces deschis de o companie de servicii. Un portret al unui sportiv marcat de pierderi, controverse și probleme legale.

Problemele par să se țină lanț de fostul internațional Ionel Ganea, care, la câteva luni după tragedia în care și-a pierdut fiul de doar doi ani, este din nou în atenția instanței. Fostul fotbalist a fost dat în judecată de o companie de furnizare servicii, într-un dosar deschis pentru recuperarea unei datorii.

Tragedia din vară a marcat profund familia lui Ionel Ganea. Accidentul în care a fost implicat s-a produs după ce mașina condusă de fostul atacant a intrat în coliziune cu un autoturism oprit pe carosabil. Copilul se afla pe scaunul din dreapta, fără centură de siguranță. A suferit un traumatism cranio-cerebral sever și, deși a fost transportat la spital, a murit la aproximativ o lună după incident.

La scurt timp după accident, Ionel Ganea a pierdut procesul deschis împotriva Brigăzii Rutiere. Episodul a avut loc înaintea partidei România – Irlanda de Nord, când fostul fotbalist se afla la stadion cu familia. Polițiștii i-au cerut să oprească în interiorul incintei, însă nu a respectat indicațiile.

Conform procesului-verbal, agenții l-au scos din autoturism, l-au condus la sediul Brigăzii Rutiere și l-au amendat. Permisul i-a fost reținut pentru o perioadă de 30 de zile. Ganea a contestat sancțiunea, dar instanța a menținut decizia polițiștilor.

Potrivit datelor apărute acum, Ionel Ganea se confruntă cu un nou demers legal. O firmă de servicii a decis să îl acționeze în judecată într-un proces civil legat de o presupusă datorie. În această etapă, judecătorul verifică documentele depuse: contracte, facturi, notificări și alte înscrisuri, pentru a stabili dacă pretențiile reclamantului sunt justificate.

Cauza se află la începutul procedurii, iar instanța urmează să stabilească dacă procesul va continua în faza de judecată propriu-zisă.