Justitie

Problemele se țin lanț de Ionel Ganea. Fostul fotbalist este chemat în fața instanței

Comentează știrea
Problemele se țin lanț de Ionel Ganea. Fostul fotbalist este chemat în fața instanțeiIonel Ganea. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Fostul fotbalist Ionel Ganea traversează una dintre cele mai grele perioade ale vieții. După tragedia în care și-a pierdut fiul în urma unui accident rutier, Ganea este din nou în fața instanței, într-un proces deschis de o companie de servicii. Un portret al unui sportiv marcat de pierderi, controverse și probleme legale.

Ionel Ganea a fost dat în judecată

Problemele par să se țină lanț de fostul internațional Ionel Ganea, care, la câteva luni după tragedia în care și-a pierdut fiul de doar doi ani, este din nou în atenția instanței. Fostul fotbalist a fost dat în judecată de o companie de furnizare servicii, într-un dosar deschis pentru recuperarea unei datorii.

Tragedia din vară a marcat profund familia lui Ionel Ganea. Accidentul în care a fost implicat s-a produs după ce mașina condusă de fostul atacant a intrat în coliziune cu un autoturism oprit pe carosabil. Copilul se afla pe scaunul din dreapta, fără centură de siguranță. A suferit un traumatism cranio-cerebral sever și, deși a fost transportat la spital, a murit la aproximativ o lună după incident.

Ionel Ganea

Ionel Ganea. Sursa foto: Instagram

Incidentul cu Brigada Rutieră

La scurt timp după accident, Ionel Ganea a pierdut procesul deschis împotriva Brigăzii Rutiere. Episodul a avut loc înaintea partidei România – Irlanda de Nord, când fostul fotbalist se afla la stadion cu familia. Polițiștii i-au cerut să oprească în interiorul incintei, însă nu a respectat indicațiile.

Țara care a adoptat reguli extrem de dure. Pasagerii care nu respectă regulile din avion plătesc amenzi uriașe
Țara care a adoptat reguli extrem de dure. Pasagerii care nu respectă regulile din avion plătesc amenzi uriașe
Victor Slav, mărturisiri tulburătoare: Durerea îți provoacă niște cicatrici care nu dispar
Victor Slav, mărturisiri tulburătoare: Durerea îți provoacă niște cicatrici care nu dispar

Conform procesului-verbal, agenții l-au scos din autoturism, l-au condus la sediul Brigăzii Rutiere și l-au amendat. Permisul i-a fost reținut pentru o perioadă de 30 de zile. Ganea a contestat sancțiunea, dar instanța a menținut decizia polițiștilor.

Un nou dosar pe rol

Potrivit datelor apărute acum, Ionel Ganea se confruntă cu un nou demers legal. O firmă de servicii a decis să îl acționeze în judecată într-un proces civil legat de o presupusă datorie. În această etapă, judecătorul verifică documentele depuse: contracte, facturi, notificări și alte înscrisuri, pentru a stabili dacă pretențiile reclamantului sunt justificate.

Cauza se află la începutul procedurii, iar instanța urmează să stabilească dacă procesul va continua în faza de judecată propriu-zisă.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:23 - Seriale Disney pe care mulți le-au uitat. Erau îndrăgite de toți tinerii
17:10 - Țara care a adoptat reguli extrem de dure. Pasagerii care nu respectă regulile din avion plătesc amenzi uriașe
16:58 - Victor Slav, mărturisiri tulburătoare: Durerea îți provoacă niște cicatrici care nu dispar
16:48 - Blocaj în discuțiile de pace Ucraina – Rusia, Kievul refuză retragerea din Donbas
16:37 - Iarna la Brașov. Ghid de experiențe între centru și Poiana Brașov. Exclusiv
16:25 - Problemele se țin lanț de Ionel Ganea. Fostul fotbalist este chemat în fața instanței

HAI România!

Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false

Proiecte speciale