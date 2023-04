Problemele cu care se confruntă acum piețele agroalimentare din România. Petre Daea: „Acolo regăsim produsul, munca și sănătatea”

„Este o plăcere pentru mine să merg în pață, este oglinda activității noastre”, spune ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea. „Acesta este un domeniu extrem de important, este locul unde se întâlnesc cererea și oferta, acolo se găsește hrana zilnică, iar produsele sunt unele sănătoase, proaspete, realizate cu lacrima muncii, cu iubire și respect față de ceilalți. Într-un cuvânt, este un loc al românilor, o tradiție națională. Un rol esențial în acest sistem îl au primarii, iar cu această ocazie îi salut pe toți cei care încurajează și se preocupă de piețele din județele lor. Încurajez, la rândul meu, spre un și mai mare interes pentru piețele din România, care trebuie să se înmulțească și să se dezvolte”.

Produsul românesc, un motor al economiei

Oficialul de la Guvern este de părere că produsele fermierilor din țara noastră reprezintă unul dintre motoarele economiei naționale, iar tocmai de aceea, acest domeniu de activitate trebuie susținut și îmbunătățit: „Produsul românesc trebuie susținut, alături de producători, mai ales în ceea ce înseamnă această avalanșă de ofertă ce se prezintă în fel și chip. Am constatat că în această alegere a ceea ce-ți place, noi alegem ceea ce ne convine, ceea ce este bun, iar foarte mulți se îndreaptă spre produsele românești. Este un produs certificat, nobil, bine crescut și important pentru economia și stabilitatea statului”.

„Un ministru al Agriculturii trebuie să se uite dacă brazda se întoarce pe pământul românesc”, mai spune Petre Daea în cadrul evenimentului. „Solul este un organism viu, ce ne oferă speranța existenței, ceea ce ne este necesar vieții de zi cu zi. Succesul întoarcerii brazdei este în buzunar, iar dacă acesta este gol, speranța slăbește. Susțin libertatea dialogului, libertatea comerțului, iar acestea pot fi regăsite doar în piețe. În piețe regăsim produsul, munca și sănătatea. Dacă respectăm piețele românești, ne respectăm sănătatea și starea de bine”.

Piețele și prejudecata

„Când am venit la administrație, acum mulți ani, când eram la Sibiu, era foarte greu. Toată lumea îi asocia pe acei oameni (vâzătorii din piețe – n.r.) cu samsarii, cu practici nesănătoase. Dar, cu timpul, cum am intrat mai bine în acest mediu, mi-am dat seama că trebuie să schimbăm aceste percepții”, susține președintele Asociației Administratorilor de Piețe din România, Teodor Ioan Pirț, care este de părere că aceste percepții fac foarte mult rău unei industrii importante. „Trebuie să fim conștienți că fără piețe, produsele românești vor dispărea, încet-încet. Când supermarketurile au apărut la noi, foarte multă lume a început să abandoneze piețele agroalimentare, unde nu se găaseau toate cele pe care le doreau publicul. Tocmai de aceea am înființat această Asociație, pentru a susține piețele din România, pentru ca acestea să nu dispară”.

Teodor Ioan Pirț face astfel o comparație între modul în care o persoană cumpără un produs la supermarket și cum achiziționează același produs într-o piață agroalimentară. „Piața este locul unde producătorul intră în contact direct cu cumpărătorul, ceea ce la supermarket nu se poate întâmpla. Piața înseamnă comunitate, este un bun al locului, chiar dacă mulți îl ocolesc acum. Trebuie să ajutăm generațiile tinere să descopere piețele din România, pentru că se poate”, citat de infofinanciar.ro.