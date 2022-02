Probleme mari pentru Patrizia Paglieri! Vedeta PRO TV trăieşte o dramă după despărţirea de iubit. „Este prea posesiv”

Patrizia Paglieri a renunțat la iubitul sicilian și a sărbătorit Valentine`s Day singură. Vedeta a anunțat trista veste și a povestit că a găsit refugiu un gătit. Aceasta a mărturisit că omul lângă care își găsise liniștea devenise foarte posesiv și nu a mai putut rezista.

„De Sfântul Valentin n-am făcut nimic, pentru că nu mai am iubit, dar am gătit. Din păcate, este genul sicilian, prea posesiv. În decembrie am fost cu fiul meu la Londra, la un cuplu de prieteni gay, căsătoriți de 8 ani. Și am pus o poză pe Facebook cu unul din ei, și iubitul a început să fie gelos. Am decis atunci că e mai bine singură, mereu am fost pe cont propriu. Mai ales că eu nu mai stau cu cineva de peste 30 de ani. Am un copil frumos, deștept și muncitor, pe Francie, însă și el își dorește viață lui, să nu mai stăm împreună”, a povestit Patrizia.

A luat o decizie neașteptată

După despărțire, fostul chef de la Pro TV a anunțat că vrea să își vândă vila de la Buftea, locație în care s-a filmat o parte din serialul „Sacrificiul”. Patrizia Paglieri își închiria casa pentru mai multe filmări de la Antena 1. Aceasta se află în Mogoșoaia, are teren de 3.000 metri pătrați, 10 camere și piscină. Vedeta are în plan să se mute în altă parte și să îi cumpere fiului său o garsonieră.

Patrizia cere peste 320.000 euro pentru vila din Buftea. „Da, este adevărat că vrem să o vindem, vrem să ne mutăm separat, Franci vrea și el să stea singur, să fie independent, poate mai vine cu o fată, cu prieteni să se joace pe play-station și are nevoie de casa lui. Eu vreau să-mi cumpăr o casă cu etaj și el să-și ia o garsonieră. Te obișnuieșți într-un fel și rămâi așa dacă nu-ți găsești perechea. Am hotărât să vindem casa aia de care ne leagă atâtea amintiri, dar a început să fie greu de întreținut, are mult teren și trebuie să trebăluim prin curte.

Trebuie să vină o familie mare, cu bani, e o casă în care trebuie să investești bani, să repari, să renovezi, să schimbi diverse. Jumătate de casă, unde am avut restaurant, am închis-o, am închis căldura, gaza și apa. Nu am bani de penhouse în Floreasca, însă vreau undeva unde e liniște”, a povestit Chef Patrizia, potrivit Click.