Vedetă TV, ruptă în bătaie de fostul iubit. A refuzat să depună plângere la Poliție

Prezentă în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, vedeta de la Kanal D a explicat de ce nu a fost la Poliție pentru a depune plângere penală, după ce a fost bătută de către fostul iubit.

Andreea Mantea a avut o relație de șase-șapte luni cu luptătorul K1 Cristi Mitrea, în timpul căreia vedeta a rămas însărcinată. Cei doi au avut o relație tumultuoasă care s-a sfârșit cu dezvăluiri făcute atât de o parte, cât și de cealaltă. Totul a culminat cu acuzațiile de violență domestică.

„Poate că vârsta, poate că eram speriată, poate că îmi era teamă de ceea ce va urma, poate că îmi era și milă, pentru că știu că avea nu știu ce alte probleme, nu știu exact, dar știu că dacă mai greșea sau i se mai făcea o altă plângere urma să fie arestat. Cred că asta m-a ținut și cred că respectul față de familia lui. Minutele în șir la telefon cu mama lui m-au făcut să dau înapoi și să-l înțeleg pe el.

Din păcate, o femeie atunci când este lovită nu știu de ce, culmea că am făcut-o și eu, nu reacționează deloc cum ar trebui. Din contră, îi caută scuze celui care face asta, pentru că sunt și sentimente”, a povestit Andreea Mantea în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

A negat că este tatăl copilului lui Mantea

La un moment dat, Cristi Mitea a susținut că nu știe dacă este tatăl copilului născut de iubita lui, Andreea Mantea. Aceasta declarație complică și mai tare lucrurile deoarece luptătorul nu poate fi obligat decât de o instanță de judecată să recunoască copilul. Codul Civil prevede că un copil născut în timp căsătoriei se prezumă că are ca tată, pe soțul mamei.

Această prezumție poate fi răsturnată doar de probe solide, cum sunt testele ADN, care atestă dincolo de orice dubiu cine este tatăl copilului născut de Andreea Mantea. Numai că Andreea Mantea nu era căsătorită cu Cristi Mitrea, drept urmare doar un judecător va putea dispune în consecință, ori cât ar vrea vedeta să fie făcute lucrurile cum ar vrea ea.

A spus că a fost bătută

După aceste acuzații, Andreea Mantea a răbufnit și a povestit cum a fost ruptă cu bătaia de către soțul ei.

„Am vrut sa îl protejez pe David și să nu îi stric imaginea despre părintele lui. Am vrut să nu știe câte bătăi am îndurat, chiar și cu el în pântec. Am decis cu tot sufletul ca acest copil să aibă o linie în dreptul numelui tatălui, pe certificatul de naștere, pentru ca el sa se nască sănătos și să crească armonios, departe de tot calvarul de care fugisem.

Mă văd nevoită să fac această declarație publică pentru că nu îmi vine să cred ca își permite să vorbească atât de ieftin și golănesc despre mama copilului lui, dar și despre copilul lui. Nu înteleg de ce aruncă în mine cu noroi, punând la îndoială faptul că acest copil este al lui”, a susținut Mantea.