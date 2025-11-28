Sport

Probleme la Cupa Mondială 2026. Iranul refuză tragerea la sorți din cauza Statelor Unite

Probleme la Cupa Mondială 2026. Iranul refuză tragerea la sorți din cauza Statelor Unite
Iranul va boicota ceremonia de tragere la sorți pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026, programată pe 5 decembrie la Washington, după ce autoritățile americane au refuzat vizele pentru mai mulți membri ai delegației sale, potrivit anunțului făcut vineri de federația iraniană.

Iranul boicotează tragerea la sorți pentru Cupa Mondială 2026

Purtătorul de cuvânt al federației de fotbal din Iran a declarat că țara a informat FIFA că deciziile luate de Statele Unite nu au nicio legătură cu sportul și că membrii delegației iraniene nu vor participa la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială.

Presa locală a relatat că autoritățile americane au refuzat viza, între alții, președintelui federației iraniene, motiv pentru care delegația nu va fi prezentă la evenimentul programat pe 5 decembrie la Washington.

Statele Unite nu au eliberat vize unor membri ai delegației iraniene

Iranul s-a calificat la Cupa Mondială din 2026 și va fi în urna a doua la tragerea la sorți, conform anunțului FIFA. Statele Unite nu au eliberat vize unor membri ai delegației iraniene, inclusiv președintelui federației, Mehdi Taj, în timp ce patru membri, printre care și antrenorul Amir Ghalenoei, au primit vize.

FIFA Club World Cup

FIFA Club World Cup / sursa foto: dreamstime.com

Joi seară, Mehdi Taj a denunțat decizia SUA ca fiind una „politică”, potrivit agenției Mehr. El a declarat că i-a transmis președintelui FIFA, Gianni Infantino, că poziția este pur politică și a cerut să se pună capăt acestui comportament.

Negocierile SUA-Iran privind programul nuclear, blocate după atacul Israelului

Iranul și Statele Unite, rivali de peste patru decenii, au început în aprilie negocieri mediate de Sultanatul Oman privind programul nuclear iranian. Discuțiile au fost suspendate după atacul surpriză al Israelului asupra Iranului din 13 iunie, care a declanșat un conflict de 12 zile între cele două țări.

În timpul conflictului, Statele Unite au lovit trei importante instalații nucleare iraniene. Impasul dintre Washington și Teheran rămâne nerezolvat, iar negocierile nu au fost reluate până în prezent.

