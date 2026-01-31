Problema a fost remediată. Toți consumatorii din Republica Moldova reconectați la energie electrică după pana masivă

Republica Moldova. Operatorii sistemelor de distribuție au finalizat conectarea consumatorilor finali la rețelele de joasă tensiune. Procesul de restabilire a alimentării cu energie electrică în sistemul de transport a fost finalizat către ora 15:40 pe întreg teritoriul țării, toate stațiile electrice de 110 kV fiind alimentate, a anunțat ministrul Energiei.

Potrivit acestuia, în municipiul Chișinău, reconectarea consumatorilor a fost realizată etapizat, prin restabilirea alimentării fiderilor de 10 kV, iar în prezent rețelele electrice funcționează stabil, fără restricții de consum.

La momentul actual, Sistemul Electroenergetic Național operează în parametri normali, consumul de energie electrică se încadrează în limitele valorilor prognozate, fără a fi necesară procurarea energiei electrice de avarie.

Potrivit ministrului Energiei, operatorii sistemului de distribuție continuă lucrările de reconectare a consumatorilor finali și în perioada imediat următoare va fi finalizat și acest proces.

„Incidentul de astăzi arată cât de importante sunt interconexiunile cu România la care lucrăm în prezent, Bălți - Suceava, Strășeni - Gutinaș și, desigur, Vulcănești - Chișinău. Mulțumim operatorilor de sistem din România și Ucraina pentru intervenții operative și cooperare”, a spus ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Premier Energy Distribution a informat că toți consumatorii afectați din rețeaua sa au fost realimentați cu energie electrică. În zona de gestiune a companiei au rămas fără curent electric peste 356 de mii de consumatori din 219 localități din centrul și sudul țării, inclusiv municipiul Chișinău.

Toate instituțiile medicale au fost reconectate la rețeaua electrică și funcționează în regim normal. Toate spitalele rămân pregătite să facă față oricărei situații similare, asigurând continuitatea activității, a transmis Ministerul Sănătății.

Potrivit Poliției, și semafoarele revin treptat la regimul normal de funcționare.

Totodată, Serviciul Vamal a precizat că la această oră, dificultățile tehnice au fost remediate, iar funcționalitatea sistemelor este restabilită. Activitatea în toate punctele de trecere a frontierei se desfășoară în regim normal.

Ministrul ucrainean al Energiei, Denis Șmîhal, a anunțat pe canalul său de Telegram, că o avarie tehnologică a provocat astăzi, 31 ianuarie, perturbări majore în sistemul energetic al Ucrainei și în interconectările regionale. Potrivit acestuia, au fost deconectate simultan linia de 400 kV dintre sistemele energetice ale României și R. Moldova, precum și linia de 750 kV dintre vestul și centrul Ucrainei.

Incidentul a generat o deconectare în lanț în rețeaua electroenergetică a Ucrainei, ceea ce a dus la activarea sistemelor automate de protecție la mai multe substații. În același timp, au fost reduse sarcinile unor unități ale centralelor nucleare, pentru menținerea stabilității sistemului.

„Astăzi, la ora 10:42, s-a produs o defecțiune tehnică, care a provocat oprirea simultană a liniei de 400 kV dintre sistemele energetice ale României și Moldovei și a liniei de 750 kV dintre partea de vest și cea centrală a Ucrainei. Acest lucru a provocat o oprire în cascadă a rețelei electrice din Ucraina și a declanșat mecanismele automate de protecție la substații. Unitățile centralelor nucleare au fost descărcate”, a declarat Șmîhal.

Premierul Alexandru Munteanu anunță că mai multe localități afectate au fost deja reconectate la energia electrică, iar echipele Moldelectrica depun eforturi pentru remedierea situației.

„Echipele Moldelectrica intervin în regim continuu pentru remedierea situației. În mai multe localități, alimentarea cu energie electrică a fost deja restabilită, iar lucrările continuă până la revenirea completă la parametri normali. Toate instituțiile medico-sanitare funcționează în regim de siguranță - spitalele sunt conectate la generatoare electrice”, a transmis premierul.

Șeful Guvernului a mulțumit tuturor specialiștilor care lucrează neîntrerupt pentru restabilirea sistemului energetic și tuturor celor implicați în gestionarea acestei situații.

„Știu că mulți s-au îngrijorat și e firesc să ne simțim așa când ne lipsesc cele mai necesare lucruri - lumină, căldură, comunicare limitată. Vă îndemn să rămânem solidari, să avem grijă de cei mai vulnerabili și să avem încredere că instituțiile lucrează pentru soluționarea rapidă a problemei”, a afirmat prim-ministrul Alexandru Munteanu.

Republica Moldova nu a accesat energie de avarie din România pentru a putea reconecta consumatorii afectați de pana masivă de curent din dimineața zilei de 31 ianuarie. Energia electrică este adusă din statul vecin prin patru linii, care, în mod obișnuit, nu sunt folosite.

„Am gestionat cu fluxurile comerciale până la ora aceasta. Poate mai târziu va fi necesar energie de avarie, dar, pe moment, lucruri au fost gestionate fără a accesa energie de avarie. Suntem deja în recuperare și Premier Energy a primit confirmare că poate să reconecteze consumatorii din Chișinău, au rămas vreo șapte linii de realimentat”, a declarat ministrul Energiei.

Potrivit ministrului, deși astăzi nu s-a recurs la energie de avarie din România, Moldelectrica a accesat de mai multe ori, în ultimele zile, anumite cantități de energie de avarie pentru asigurarea consumului intern.

Pe timpul zilei, în urma întreruperii masive de curent electric, mai multe persoane au rămas blocate în ascensoarele blocurilor de locuit din capitală. Salvatorii și lucrătorii serviciului special de întreținere a ascensoarelor au intervenit în 14 intervenții de deblocare în toate sectoarele din capitală.

Astfel, salvatorii au deblocat o femeie în vârstă de 77 de ani, blocată în ascensor între etajele trei și patru ale unui bloc de locuit de pe strada Bogdan-Voevod. Femeia nu a avut de suferit.

De asemenea, o femeie de 45 de ani și un bărbat de 44 de ani au fost deblocați de salvatorii, cu asistența reprezentanților Lift Service, din blocul situat pe strada Liviu Deleanu. Persoanele nu au avut de suferit.

Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în urma intervențiilor, în total 16 persoane au fost deblocate, toate fiind în afara oricărui pericol.

IGSU îndeamnă cetățenii ca, în cazul producerii unor situații similare, să păstreze calmul și să solicite ajutor special prin intermediul Serviciului 112.

Mai multe regiuni ale Republicii Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, au rămas, în dimineața zilei de sâmbătă, 31 ianuarie, fără energie electrică. Autoritățile au anunțat că pana masivă de curent a fost cauzată de avarii grave la rețeaua electrică din Ucraina.