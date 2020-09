„Am luat 58-60% în secții de votare unde oamenii au votat preponderent cu PSD. Este un vot absolut istoric. Este istorie palpabilă. Încă de la început am simţit biroul din Primărie. Am crezut din tot sufletul şi m-am încărcat din energia oamenilor”, a declarat Lasconi, duminică seară, la un post local de televiziune.

Ea a afirmat, duminică seară, că potrivit numărătorii paralele, s-a impus în cel puţin 17 dintre cele 19 secţii de votare din municipiu, în multe dintre ele cu peste 50% dintre opţiunile alegătorilor.

Ea a afirmat, duminică seară, că potrivit numărătorii paralele, s-a impus în cel puţin 17 dintre cele 19 secţii de votare din municipiu, în multe dintre ele cu peste 50% dintre opţiunile alegătorilor.

Ulterior, Elena Lasconi a ieșit în piața principală a orașului și a sărbătorit victoria cu simpatizanții, care au aclamat-o, potrivit unei transmisii live făcute pe pagina de Facebook. „De astăzi Primăria e a voastră”, a scris jurnalista.

Născută pe 20 aprilie 1972, la Haţeg, Elena Lasconi s-a angajat la PROTV încă din 1995, fiind iniţial prezentator şi corespondent al postului de la Deva. A realizat sute de reportaje cu şi despre minerii din Valea Jiului. După mineriada din 1999 a ajuns la PRO TV Bucureşti, unde a fost prezentator la Ştirile PRO TV de dimineaţă şi prânz.

După aceea a fost corespondent special şi de război. A transmis de la cutremurul din Turcia din 1999 care a făcut aproape 20 de mii de victime. De asemenea, a fost unul dintre corespondenţii care au transmis informaţii despre vizita Papei Ioan Paul al Doilea, eclipsa de Soare din 1999, campania “Nouă ne pasă” din 2000 ( o campanie fără precedent în România de intr-ajutorare a sinistraţilor de la inundaţiile din Banat şi Transilvania). Elena Lasconi a fost ca jurnalist şi în Afganistan. În 2013, Elena Lasconi a câştigat trofeul Masterchef-Proba Celebrităţii.

Cine a candidat în 2020 la Primăria Câmpulung Muscel

În ordinea de pe buletinul de vot la alegerile locale 2020, la Primăria Câmpulung Muscel sunt următorii candidaţi:

Marian Rădulescu (candidat la Primăria Câmpulung Muscel din partea Pro România)

Florin Bivol (candidat la Primăria Câmpulung Muscel din partea ALDE)

Ioan Liviu Țâroiu (candidat la Primăria Câmpulung Muscel din partea PSD)

Nicolae Zaharia (candidat la Primăria Câmpulung Muscel din partea PNL)

Ion Ciurea (candidat la Primăria Câmpulung Muscel din partea PMP)

Elena-Valerica Lasconi (candidat la Primăria Câmpulung Muscel din partea Alianța USR Plus)

Marius Dumitrescu (candidat la Primăria Câmpulung Muscel din partea Partidul Alternativa Dreaptă)

Mircea Fulger (candidat la Primăria Câmpulung Muscel din partea Partidul Ecologist Român)

Anca-Mihaela Coșa (candidat la Primăria Câmpulung Muscel din partea Alianța pentru Unirea Românilor)

Ioan-Virgil Stuparu (candidat independent la Primăria Câmpulung Muscel)