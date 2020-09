Întrebat cum stau la Teleorman şi la Giurgiu, europarlamentarul a răspuns: am câştigat Giurgiu, da, am câştigat judeţul şi acum numărăm la Teleorman. Nu ştiu încă la municipiu, aşteptăm datele. Nu avem încă date, dar judeţul l-am câştigat, a declarat Rareş Bogdan la România TV.

Şi a continuat. Am câştigat judeşele Cluj, Alba, Arad, Sibiu, Braşov, la Ilfov cu un candidat mai tânăr, un om de mare perspectiv, o să auziţi de el. Apoi am reuşit să câştigăm Iaşul, e judeţ nou pentru noi, prin Costel Alexa, Bihorul prin Ilie Bolojan…am reuşit să câştigăm Timişul, vorbesc de judeţe foarte mari, Prahova cu Iulian Dumitrescu şi o bătălie umăr la umăr la Maramureş între Ionel Bogdan şi Gabriel Zetea, la Neamţ între Ionel Arsene şi Mugur Cosmanciuc, la Galaţi între Geroge Stângă şi candidatul PSD, şi de asemenea o bătălie foarte, foarte durtă la Gorj, la varaş Severin şi am câştigat şi Sălajul, a mai spus Rare; Bogdan.

O altă reuşită: Ne-am păstrat Suceava şi am câştigat Botoşaniul , am luat şi oraşul şi judeţul după 30 de ani.

O observaţie a venit din partea sociologului Palada, unde i-a spus lui Rareş Bogdan: că nu poate compara PNL-ul de acum cu cel din anul 2016 pentru că a fost un an de excepţie. Nici PSD-ul din 2020 nu se poate compara cu 2016. Pentru voi evident că-i convenabil să veniţi să spuneţi faţă de toţi că din 2016 ne-am triplat rezultatul. Voi trebuie să comparaţi PNL cu PDL- ul istoric. Şi atuncea parerea mea este că rezultatul nu este o victorie genială.

Rareş Bogdan i-a răspuns: Noi am avut cel mai mare scor pe care l-a avut PD-ul pe vremuri cu 16 consilii judeţene, practic în momentul ăsta PNL obţine cel mai mare număr de preşedinţi de Consilii judeţene din isoria sa. PNL avea atunci 4 sau cinci . Oricum scorul e foarte bun şi acum vom obţine până în 24, încă nu ştim, aşteptăm numărătorile, avem peste 35 %.

Dan Andronic a subliniat faptul că la Bucureşti nu au avut candidat iar Rareş a argumentat cu faptul că: La Bucureşti avem un candidat pe care l-am susţinut, ni l-am asumat. Deci Nicuşor Dan a câştigat în primul rând datorită maturităţii şi viziunii PNL-ului şi de asemenea avem un scor care ni l-am păstrat de la alegerile europarlamentare, unde am avut 18,4%, acum pe numărătoare vom merge spre 19%.

Dan Andronic a subliniat că potrivit rezultatelor electorale Bucureştiul va fi spre coada clasamentului, făcând referire la PNL. Rareş Bogdan a replicat: Da, probabil da, în schimb am câştigat toate judeţele mari ale României, cu excepţia Doljului şi de asemenea pe ţară am am avut 1100 de primari şi până la ora asta, după estimarea noastră este că vom lua peste 1500 de primării , ceea ce este un scor extraordinar. Peste 35% este o creştere mai mare decât între generale şi europarlamentare. Avem o creştere de 8-9 procente.

Legat de scandalul cu apa caldă din Bucurşti, a spus: Apa caldă e o chestiune de normalitate. La Bucureşti vorbim despre apa caldă, iar la Cluj vorbim despre a patra generaţie de autobuze electrice şi de staţii de autobuz cu încăracare wireless pentru telefoanele mobile. Este o chestiune atât de diferită, a concluzionat europarlamentarul PNL în această seară la România TV .