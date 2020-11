Sâmbătă dimineață, una dintre cele mai sexy concurente de la realityshow-ul Ferma și-a făcut apariția în platoul știrilor Pro TV. Telespectatorii au fost de-a dreptul șocați să vadă că rubrica meteo nu mai era prezentată de Busu, ci de Viviana Sposub, una dintre finalistele celebrului concurs.

Noua iubită a lui George Burcea a început dezvăluirile cu o glumiță, luându-i locul lui Busu.

Nici cei doi prezentatori nu se așteptau la această apariție. Pe fețele lor s-a putut citi mirarea atunci când Viviana Sposub s-a așezat în locul în care se prezintă rubrica meteo și a spus: „Să vă spun cum e vremea în această dimineață!. Eu, la Ferma, am fost o moldoveancă până la capăt! Am avut de pierdut, dar am și câștigat. Ferma este despre încredere, dar și despre noroc. Ferma este despre conexiuni”, a spus Viviana Sposub, scrie Cancan.

Viviana Sposub, declarații incendiare despre relația cu Burcea

Întrebată de Cosmin care dintre concurenți nu au fost pe placul ei, Viviana a evitat să ofere un nume. „Unele conexiuni nu au funcționat. Poate nici voi, aici, la Pro TV, nu vă înțelegeți chiar toți. Pot să spun, însă, cine mi-a plăcut”, a spus Viviana Sposub. R

oxana Hulpe a intervenit imediat: „În afară de George Burcea!” „A, nu, Geoge nu!”, a spus Viviana despre iubitul ei, pe care l-a cunoscut la Ferma. Orășeni vs Săteni. ”Dar George m-a impresionat, însă”, a punctat aceasta.

Întrebată cum e viața în realitate, alături de George Burcea, Viviana spus că „a fost bine și este bine. Am contractat și virusul, ne-am vindecat, am avut o formă ușoară. Ne-a prins bine, oarecum, că am stat acasă, amândoi. Ce să vă mai spun….”, a dezvăluit Viviana Sposub.

În ceea ce privește finala showului Ferma, care va avea loc joi, 3 decembrie, Viviana Sposub a punctat: „deci noi, fetele, suntem puternice. Suntem 3 în finală. Trebuie să ne așteptăm la cele mai grele lupte de până acum. Atmosfera devine tot mai tensionată”.