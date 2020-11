Ana Maria Ababei a fost eliminată din cadrul emisiunii „Ferma” difuzată de Pro TV și a plecat supărată din show-ul TV. Marea problemă pe care a avut-o a vizat-o pe Anna Lesko. Ea a crezut că are o relație solidă cu artista, dar a constatat că s-a înșelat. Ana Maria Ababei a plecat acasă după un duel direct avut cu Elena Chiriac.

„Eu am crezut că am avut o relație bună cu Anna. Dar nu a fost așa. Am luat o decizie care ei nu i-a convenit. Nici nu am vrut să mă menajez, prin decizia pe care am luat-o. Și nici nu am vrut să fiu menajată din cauza accidentării”, a spus Ana Maria Ababei în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de la Pro TV, moderată de Adela Popescu și Cove.

„Am impresia că afecțiunea Annei Lesko nu a fost reală”

Concurenta eliminată a vorbit și despre accidentarea suferită, care i-a creat mari probleme în timpul participării la emisiunea „Ferma”.

„Accidentul a fost serios, m-a călcat vaca pe degetul cel mare. Dar mi-am revenit, după ce am urmat sfaturile medicului care m-a consultat. Relația cu toți s-a schimbat, apoi. Eu am vrut să-l salvez pe Gabi de la duel. Atunci am simțit ruptura cu ceilalți de la Ferma. Pentru că nu am făcut cum au vrut ei.”

În ceea ce o privește pe Anna Lesko, Ana Maria a acuzat că amica ei a jucat un rol și a disimulat. „Am impresia că afecțiunea Annei Lesko nu a fost reală. Cel puțin nu a fost atât de reală cum a fost a mea pentru ea. M-a dezamăgit tare Anna și nu pentru că m-a trimis la duel ci pentru comportamentul față de mine. După Anna Lesko, la acest clasament al dezamăgirii, urmează vreo 15-20 de locuri libere, abia apoi următorii din Fermă”.