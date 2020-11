Viviana Sposub nu ezită să își etaleze formele, iar camerele TV sunt pregătite să o surprindă pe tânără în diverse ipostaze incitante. Nu e singura vedetă care a oferit imagini incitante, una dintre cântărețele renumite care au participat la Ferma, pe PRO TV, renunțând la inhibiții și făcând chiar amor cu un concurent.

În ultima ediție de la Ferma, Viviana Sposub a arătat cât de dor îi este de George Burcea.

Viviana Sposub a primit pedeapsa de a sta de vorbă, timp de 10 minute, cu Mutulica (n.red. un buștean), imaginându-și că în fața ei se află George Burcea.

Vizibil emotionata, Viviana Sposub a marturisit ca simte invidie printre colegi cu privire la relatia lor. “George, vezi cum m-ai lasat intre oamenii astia, care sunt atat de invidiosi pe relatia noastra si pe bucuria noastra si pe tot ce s-a creat aici intre noi, dar nu-i nimic. M-ai lasat intre hiene, dar m-am descurcat, cum ti-am promis. Totul merge conform planului nostru, conform strategiei noastre”, a marturisit Viviana Sposub in fata lui Mutulica.

Viviana Sposub și George Burcea s-au cuplat la Ferma, pe Pro TV

Viviana Sposub si George Burcea formeaza oficial un cuplu si in viata reala, nu au fost împreună doar la Ferma: Orășeni vs Săteni. Dupa ce s-au terminat filmarile, cei doi au aflat ca au fost infectati cu noul coronavirus si au stat in carantina impreuna.

„Noi nu locuim impreuna, dar eu stau in apartament cu nasul celui de-al doilea copil si am decis sa nu riscam sa-l infectam!”, a spus George Burcea. Viviana a completat: „Mi-e teama ca nu am stat in viata mea doua saptamani, legate, cu un barbat! Noi credem ca toata lumea ne iubeste. Noi pornim de la zero, fiecare vine cu trecutul sau. Si alegem sa ne bucuram de prezent”.