Adrian Văncică este unul dintre cei mai carismatici actori din serialul Las Fierbinți de la Pro TV. Nimeni nu știa însă faptul că a fost la un pas să joace într-o telenovelă celebră de la Antena 1. Artistul a „povestit pe blogul personal întâmplarea. Fix in momentul în care a fost contactat de Pro TV, Văncică (43 de ani) era în discuții cu Antena 1 pentru a juca în telenovela Narcisa sălbatică.

“La viața mea am dat multe casting-uri. Așa e normal, că d-aia m-am făcut actor, și o să dau castinguri toată viața, c-așa-î în tenis. Las Fierbinti e un proiect în care eu nu am fost de la început. Se făcuse un episod pilot și după ceva timp, doi ani parcă, Pro TV a hotărât să facă serialul. Mimi Brănescu a devenit scenaristul serialului, iar partitura bețivului era inițial dată lui Mărgineanu, băiat bun, talentat, cu farmec, dar cu limite în actorie că de, nu e meseia lui. Cineva în discuțiile de producție a zis, dar totuși să joci un bețiv nu e ușor nici pentru un actor, hai să mai căutăm”, a mărturisit Adrian pe blogul lui.

Mai mult, actorul povestește că a fost o decizie grea să aleagă să joace în Las Fierbinti din punct de vedere financiar, pentru că inițial serialul avea doar câteva episoade.

A fost Zorro într-un parc de distracții, în Coreea de Sud

Adrian Văncică a absolvit Facultatea de Teatru, specialitatea actorie, la UNATC, la clasa prof. univ. dr. Mircea Albulescu. Este actor angajat al Teatrului Nottara din București.

Înainte de filmările pentru serialul care l-a făcut celebru, a stat un an în Coreea „de Sud, unde a lucrat într-un parc de distracții. “Am stat un an de zile în Coreea de Sud. În 2002 am lucrat acolo, atunci când a fost Campionatul Mondial de fotbal. Atunci am pierdut foarte mulți bani, pentru că se făceau pariuri pe cine va câștiga meciurile.

Am lucrat într-un parc de distracții, imens. Dacă ai fost în Disneyland Paris, ăla e pocnitoare. Am intrat în pielea mai multor personaje. Să vezi ce frumos era când eram costumat ca Zorro. Făceam clownerie, jonglerie, show-uri de stradă, intram în pielea unor personaje de basm, să se vadă că eram european. Acea experiență mi-a folosit enorm, a fost armata pe care n-am făcut-o. A fost o socializare bruscă, pentru că eram acolo cu mai mulți ruși, bulgari, moldoveni”.