Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, acuzat că ar vrea privatizarea transportului public din oraș

Fostul deputat USR Mihai Polițeanu, lansat pe scena politică de Monica Macovei și ales anul trecut primar al municipiului Ploiești, ar fi pregătit privatizarea transportului public local, scrie Puterea. Conform sursei, edilul ar fi majorat recent tariful transportului public cu 62%, prețul unei călătorii crescând de la 2,5 lei la 4 lei.

În paralel, Mihai Polițeanu ar fi început pregătirile pentru privatizarea societății Transport Călători Express (TCE) Ploiești. Pe 5 noiembrie 2025, printr-un anunț postat pe SICAP, Polițeanu a atribuit firmei F.I.P. Consulting SRL din Onești, controlată de Radu Victor Andronic, un contract de 17.000 de euro pentru „elaborarea unui studiu de oportunitate privind stabilirea modalității de gestiune a serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești”.

Concret, firma ar trebui să pregătească terenul pentru „atribuirea delegării serviciului de transport public local” începând cu noiembrie 2026. F.I.P. Consulting este deja abonată la contracte cu mai multe primării din țară și a încasat, pe 19 august 2025, 20.000 de euro de la Primăria Ploiești pentru servicii de consultanță în achiziții publice.

Astfel, planul primarului Polițeanu ar urma să desființeze TCE Ploiești, iar transportul public să fie asigurat, din bani publici, de firme selectate de acesta.

Absolvent al Facultății de Filosofie a Universității București și al programului de master „Studii ale naționalismului” la Universitatea Central Europeană, acesta și-a început cariera în 2003 la Societatea Academică din România (SAR), condusă de Alina Mungiu Pippidi, unde a gestionat comunicarea internă a proiectului „Coaliția pentru un Parlament Curat”, scrie Cotidianul.

Între 2005 și 2007 a fost consilier al ministrului Justiției, Monica Macovei. Ulterior, în perioada 2007-2009, Polițeanu a fost manager de proiecte pe justiție și anticorupție la Freedom House România, condusă de Cristina Guseth, și a fondat coaliția de ONG-uri și sindicate „Inițiativa pentru o Justiție Curată”.

În intervalul 2009 și 2015, el a fost asistent al europarlamentarului Monica Macovei și a contribuit la înființarea Asociației M10, din care s-a retras în martie 2015. În mai 2015, Polițeanu și-ar fi lansat propria firmă de comunicare și consultanță. În 2024, el a câștigat cursa pentru scaunul de primar.

La sfârșitul lunii octombrie, primarul municipiului Ploiești, Mihai Polițeanu, a anunțat că l-a reclamat la Parchet pe viceprimarul Alexandru Săraru și i-a retras atribuțiile, susținând că acesta și-ar fi folosit funcția pentru a bloca o executare silită care îl vizează.

Viceprimarul a răspuns că acțiunea are motivații politice și că primarul urmărește înlocuirea sa cu o persoană apropiată. Săraru a declarat că l-a denunțat la rândul său pe Polițeanu la Parchet și intenționează să depună noi plângeri împotriva edilului.