Prinţul Harry și Meghan Markle revin în Marea Britanie. Marile evenimente care îi readuc în Insulă

Prinţul Harry şi soţia sa, Meghan Markle, au anunțat că vor reveni în Marea Britanie, în septembrie, pentru a participa la mai multe evenimente caritabile, relatează dpa. Este prima vizită în Regatul Unit după Jubileul de Platină al Reginei Elisabeta a II-a.

Evenimente caritabile

Cuplul va sosi la Manchester pentru summit-ul „One Young World”, un eveniment care reuneşte tineri lideri din peste 190 ţări. Evenimentul va avea loc pe 5 septembrie. Meghan Markle este consilier al organizaţiei, alături de Justin Trudeau, Sir Richard Branson şi Jamie Oliver şi va susţine un discurs la ceremonia de deschidere a evenimentului.

Apoi, Ducii de Sussex vor merge în Germania, pentru a lua parte, pe 6 septembrie, la evenimentul Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go. Ulterior vor reveni în Marea Britanie pentru premiile WellChild programate pentru data de 8 septembrie, unde Harry va susține un discurs.

Vizita lor în Marea Britanie este prima călătorie în ţara natală a Prințului Harry după ceremoniile organizate cu ocazia Jubileului de Platină al reginei Elisabeta a II-a, la începutul lunii iunie. Atunci, cei doi au participat la o slujbă la Catedrala Sfântul Paul, potrivit Agerpres.

Se judecă cu autoritățile britanice

Relațiile dintre Ducii de Sussex și familia regală britanică sunt extrem de tensionate. Prințul Harry a intentat două procese prin care vrea să dovedească că are nevoie de protecție când se află în Marea Britanie.

El a dat în judecată Guvernul Marii Britanii pentru că i-a fost retras dreptul să aibă gărzi de corp, din rândul Poliției Metropolitane, atunci când se află în Regatul Unit. Disputa a început după ce Comitetului Executiv al Regalităților și VIP al Ministerului de Interne (RAVEC) a decis, în februarie 2020, ca Harry să nu mai beneficieze de dreptul de avea gărzi de corp de la Poliția Metropolitană.

Prințul Harry susține însă că are nevoie de protecție locală, deoarece nu poate folosi în Marea Britanie, compania care se ocupă de securitatea sa în SUA, deoarece agenții nu au acces la informații și nici dreptul să poarte armă în Regatul Unit.

În cel de al doilea proces, el contestă refuzul autorităților britanice de a-l lăsa să plătească în mod privat pentru protecția poliției. Ducele de Sussex a declarat că nu dorește ca protecția lui pe teritoriul Marii Britanii să fie plătită din bani publici, ci să i se permită să angajeze polițiști pe care să îi plătească din conturile proprii.